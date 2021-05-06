20 yaş challenge nedir? 20 yaş challenge nerden çıktı? 20 yaş fotoğraf akımı nedir?

Hemen hemen her gün yeni bir akım moda oluyor. Sosyal medyada moda olan akımlara bir yenisi eklendi. Ünlülerden siyasilere hemen hemen herkes 20 yaş akımına kapıldı. 20 yaşındaki hallerini paylaşan ünlüler kervanına siyasiler de katıldı. Peki, 20 yaş challenge nedir? 20 yaş challenge nerden çıktı? 20 yaş fotoğraf akımı neden yapılıyor? İşte 20'li yaş paylaşımları hakkında merak edilenler...

Sosyal medyada hemen hemen her gün yeni bir challenge başlıyor. Şimdilerde ise 20 yaş challenge yani 20 yaş furyası başladı. Sosyal medyana girdiğimizde hemen hemen herkesin hikayesinde 20 yaş fotoları görüyoruz. İnternette moda olan bu akımın adı: 20 yaş challenge. Şimdilerde ünlülerden, siyasilere hemen herkes 20'li yaşlarına dönüyor. Geçmişi yad ediyor. Kimi komik kimi de inanmakta zorlandığımız fotoğraflara bakarken zamana dur diyemeyenler de 20 yaş öncesine gidiyor ve eski günlerini yad ediyor. Pek çok kişi daha önce moda olan yaşlanma uygulamalarını bıraktılar, en genç oldukları yıllara kendi fotorafları ile geri döndüler. Peki, 20 yaş challenge nedir? 20 yaş challenge nerden çıktı? 20 yaş fotoğraf akımı neden yapılıyor? İşte 20'li yaş paylaşımları hakkında merak edilenler...

Son günlerin en hızlı şekilde yayılan akımı 20’li yaşlara ait paylaşımlar oldu. Sosyal medya üzerinde başlayan bu akım kısa süre içerisinde milyonlarca kişiye erişti. Türkiye’den tanınan simaların hatta kurumsal markaların da dahil olduğu akımda kişiler kendi 20’li yaşlarındaki görüntülerini paylaşıyor.

20'li yaş challenge olarak bilinen bu akım için arşivdeki resimler araştırılmaya başlandı. 20'li yaşlar challenge akımı Instagram ve Twitter 'da gündem oldu. '20'li yaşlar challenge' akımına ünlüler kadar siyaset çilerden de katılım geldi. 20'li yaşlar challenge' etiketiyle paylaşılan görüntülere beğeni ve yorum yağdı.

20 YAŞ CHALLENGE NEDİR?

Challenge (meydan okuma) akımı başta Instagram olmak üzere sosyal medya mecralarında devam ediyor. Challenge akımında kullanıcılar, bir konsept belirleyerek, yakın arkadaşlarını da bu akıma davet ediyor. Son olarak 20'li yaşlar challenge akımı trend oldu.

20 YAŞ CHALLENGE NEDEN YAPILIYOR? 20 YAŞ CHALLENGE NERDEN ÇIKTI?

Sosyal medya üzerinde başlayan, #20'li yaşlar challenge etiketi ile paylaşımı yapılan akım kısa sürede milyonlara erişti. Dünya’dan ve Türkiye’den sanat ve iş dünyasından da birçok ismin katıldığı akım, Yapay Zekaya algoritmik kaynak sağlamak için mi yapılıyor iddiasını iş insanı Can Çavuşoğlu değerlendirdi.

Son günlerin en hızlı şekilde yayılan akımı 20’li yaşlara ait paylaşımlar oldu. Sosyal medya üzerinde başlayan bu akım kısa süre içerisinde milyonlarca kişiye erişti. Türkiye’den tanınan simaların hatta kurumsal markaların da dahil olduğu akımda kişiler kendi 20’li yaşlarındaki görüntülerini paylaşıyor.

Sosyal medyanın her alanda kullanımına dikkat etmenin ve gizlilik ilkelerini hatırlatan Çavuşoğlu, “Sosyal medya üzerinde başlayan akımların çoğunun big dataya hizmet ettiği biliniyor, bu akımı kim başlatıyor? Neden başlıyor? Bir sosyal sorumluluğa farkındalık yaratmak amacı ile başlatılan bir akım değil de eğlence yolu ile bir anda milyonlara erişilen bir bilgi avı mı gibi komplo teorileri de mevcut. Akımlara katılmadan önce bu şekilde detaylara dikkat etmek gerekiyor” diye konuştu.

YÜZ TANIMLAMA SİSTEMİNE VERİ

Sosyal medya üzerinde başlayan akım ile 20 yaşındaki halinizi paylaşarak yüz tanımlama sistemine veri sağlıyoruz; geçmişte 10 yıl öncesi için bir challenge yapılmıştı “ Resimlerimizi koyarak aslında önceki ve sonraki hallerimiz için veri kaynağını ellerimiz ile vermiş oluyoruz. Biliyorsunuz yüz tanımlama sistemleri telefonlarımıza, bilgisayarlarımıza erişimde kullanılıyor ve buradan soğuk cüzdanlara, bankacılık uygulamalarına ve daha pek çok uygulamaya erişebiliyor, teknoloji hızla gelişirken tehditlerini de beraberinde getiriyor. Bu yüzden başlatılan her akıma dahil olmak kişisel verilerin ihlaline yol açabilir” diye konuştu.