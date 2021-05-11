2 lig play off maçları ne zaman 2021, hangi kanalda? TFF 2.lig play off 2021…

2. Lig Play off maçları merakla bekleniyor. TFF maçların tarihlerini açıkladı. Misli.com 2. Lig'de play-off eşleşmeleri ve çeyrek final programı da belli oldu. 2 lig play off maçları ne zaman 2021, hangi kanalda? İşte TFF 2.lig play off 2021…
2. LİG PLAY-OFF MAÇLARI NE ZAMAN?
Çeyrek Final 1. Maçlar: 12 Mayıs 2021 Çarşamba
Çeyrek Final 2. Maçlar: 16 Mayıs 2021 Pazar
Yarı Final 1. Maçlar: 20 Mayıs 2021 Perşembe
Yarı Final 2. Maçlar: 24 Mayıs 2021 Pazartesi
Final: 28 Mayıs 2021 Cuma
2 LİG PLAY OFF MAÇLARI HANGİ KANALDA?
Final maçının hangi kanalda yayınlanacağı henüz netleşmedi.
MİSLİ.COM 2. LİG'DE PLAY-OFF ÇEYREK FİNAL PROGRAMI
12 Mayıs Çarşamba:
Beyaz Grup
16.00 Anagold 24Erzincanspor-Hekimoğlu Trabzon
16.00 Ankara Demirspor-Kocaelispor
Kırmızı Grup
16.00 Silahtaroğlu Vanspor-Sakaryaspor
16.00 Kırklarelispor-Kırşehir Belediyespor
16 Mayıs Pazar:
Beyaz Grup
16.00 Hekimoğlu Trabzon-Anagold 24Erzincanspor
20.00 Kocaelispor-Ankara Demirspor
Kırmızı Grup
16.00 Kırşehir Belediyespor-Kırklarelispor
20.00 Sakaryaspor-Silahtaroğlu Vanspor
2. LİG'DEN 1. LİG'E YÜKSELEN TAKIMLAR
Manisa FKEyüpspor
2. LİG PLAY-OFF'A KALAN TAKIMLAR
Hekimoğlu Trabzon
Kocaelispor
Ankara Demirspor
24 Erzincanspor
Sakaryaspor
Kırşehir Belediyespor
Kırklarelispor
Vanspor