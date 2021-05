2 lig play off maçları ne zaman 2021, hangi kanalda? TFF 2.lig play off 2021…

2. lig play off maçları ne zaman 2021? Play-off potasındaki takımların maç tarihleri de TFF tarafından açıklandı. Ligde yayın haklarını elinde bulunduran Misli.com karşılaşmaların yayıncı kuruluşu oldu. Koronavirüs nedeniyle geçen sezon düşme sistemi iptal edilen, takım sayısının artırıldığı da 2020-21 sezonu sona eriyor. 2 lig play off maçları hangi kanalda?

2. Lig Play off maçları merakla bekleniyor. TFF maçların tarihlerini açıkladı. Misli.com 2. Lig'de play-off eşleşmeleri ve çeyrek final programı da belli oldu. 2 lig play off maçları ne zaman 2021, hangi kanalda? İşte TFF 2.lig play off 2021…

2. LİG PLAY-OFF MAÇLARI NE ZAMAN?

Çeyrek Final 1. Maçlar: 12 Mayıs 2021 Çarşamba

Çeyrek Final 2. Maçlar: 16 Mayıs 2021 Pazar

Yarı Final 1. Maçlar: 20 Mayıs 2021 Perşembe

Yarı Final 2. Maçlar: 24 Mayıs 2021 Pazartesi

Final: 28 Mayıs 2021 Cuma

2 LİG PLAY OFF MAÇLARI HANGİ KANALDA?

Final maçının hangi kanalda yayınlanacağı henüz netleşmedi.

MİSLİ.COM 2. LİG'DE PLAY-OFF ÇEYREK FİNAL PROGRAMI

12 Mayıs Çarşamba:

Beyaz Grup

16.00 Anagold 24Erzincanspor-Hekimoğlu Trabzon

16.00 Ankara Demirspor-Kocaelispor

Kırmızı Grup

16.00 Silahtaroğlu Vanspor-Sakaryaspor

16.00 Kırklarelispor-Kırşehir Belediyespor

16 Mayıs Pazar:

Beyaz Grup

16.00 Hekimoğlu Trabzon-Anagold 24Erzincanspor

20.00 Kocaelispor-Ankara Demirspor

Kırmızı Grup

16.00 Kırşehir Belediyespor-Kırklarelispor

20.00 Sakaryaspor-Silahtaroğlu Vanspor

2. LİG'DEN 1. LİG'E YÜKSELEN TAKIMLAR

Manisa FKEyüpspor

2. LİG PLAY-OFF'A KALAN TAKIMLAR

Hekimoğlu Trabzon

Kocaelispor

Ankara Demirspor

24 Erzincanspor

Sakaryaspor

Kırşehir Belediyespor

Kırklarelispor

Vanspor