2 köy daha teröristlerden temizlendi

TSK ve ÖSO, Afrin'in Hantalli ve Divan Tahtani köylerini terörden arındırdı. Sadece bugün alınan 5 bölgeyle birlikte 75 nokta örgütten kurtarmış oldu.

TSK ve ÖSO, Afrin'in Hantalli ve Divan Tahtani köyleri ile bir tepe, bir köy altı yerleşim ve YPG/PKK'nın üs olarak kullandığı bir noktayı YPG/PKK-DEAŞ'tan kurtardı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin'in Hantalli ve Divan Tahtani köyleri ile üs olarak kullanılan bir noktayı, bir tepe ve bir köy altı yerleşimi YPG/PKK-DEAŞ'tan arındırdı.

Bölgedeki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, TSK ve ÖSO, Afrin'in batısındaki Racu beldesine bağlı Hantalli köyü ile güneybatısındaki Cinderes beldesine bağlı Divan Tahtani köyü, üs olarak kullanılan Beyyada noktası, Kila Tepesi ve Sattuf evleri köy altı yerleşimini YPG/PKK-DEAŞ'tan kurtardı.

Öğle saatlerinde de tarihi Nebi Huri Tepesi teröristlerden temizlenmişti.

TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana YPG/PKK-DEAŞ'ın işgalindeki Afrin'in 5 beldesinde biri belde merkezi, 52'si köy, 4'ü köy altı yerleşim ve 20'si stratejik dağ veya tepe, biri YPG/PKK'ya ait üs olmak üzere 78 noktayı örgütten kurtarmış oldu.

Teröristlerden temizlenen yerleşim birimleri ve stratejik noktalar şöyle: