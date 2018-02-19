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2 köy daha teröristlerden temizlendi

19 Şubat 2018 Pazartesi - 15:52 | Son Güncelleme : 19 02 2018 - 16:34

TSK ve ÖSO, Afrin'in Hantalli ve Divan Tahtani köylerini terörden arındırdı. Sadece bugün alınan 5 bölgeyle birlikte 75 nokta örgütten kurtarmış oldu.


TSK ve ÖSO, Afrin'in Hantalli ve Divan  Tahtani köyleri ile bir tepe, bir köy altı yerleşim ve YPG/PKK'nın üs olarak  kullandığı bir noktayı YPG/PKK-DEAŞ'tan kurtardı
 
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye  Ordusu (ÖSO), Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin'in Hantalli ve Divan Tahtani köyleri  ile üs olarak kullanılan bir noktayı, bir tepe ve bir köy altı yerleşimi  YPG/PKK-DEAŞ'tan arındırdı. 
 
Bölgedeki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, TSK ve ÖSO, Afrin'in  batısındaki Racu beldesine bağlı Hantalli köyü ile güneybatısındaki Cinderes  beldesine bağlı Divan Tahtani köyü, üs olarak kullanılan Beyyada noktası, Kila  Tepesi ve Sattuf evleri köy altı yerleşimini YPG/PKK-DEAŞ'tan kurtardı.
 
Öğle saatlerinde de tarihi Nebi Huri Tepesi teröristlerden  temizlenmişti.
 
TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu  yana YPG/PKK-DEAŞ'ın işgalindeki Afrin'in 5 beldesinde biri belde merkezi, 52'si  köy, 4'ü köy altı yerleşim ve 20'si stratejik dağ veya tepe, biri YPG/PKK'ya ait  üs olmak üzere 78 noktayı örgütten kurtarmış oldu.
 
Teröristlerden temizlenen yerleşim birimleri ve stratejik noktalar  şöyle:
 
"Bülbül beldesi merkezi, beldeye bağlı Şengal, Zehran, Bali Köy,  Kurni, Hay Oğlu, Heftar, Ursa, Bak Ubasi, Ali Kar, Şeyh Huruz, Ömer Simo ve  Duraklı köyleri, Huruz Dağı, Darmık Dağı, Kurni Dağı, Havuz Tepesi ile Kürdo,  Şeyh Huruz köyüne bağlı iki köy altı yerleşim; Racu beldesinde Ayn Batman Dağı,  Yukarı Hacıkanlı, Aşağı Hacıkanlı, Derviş Obası, Hasan Kelkavi, Celeme, Edamanli,  Kude, Ali Bekki, Bilal Köy, Ömer Uşağı, Mamel Uşağı, Süleyman Halil, Sati Şaği,  Alkana, Kırmızı, Karri, Şerbanlı, Şedya Harab Summak ve Hantalli köyleri, 687  .Tepe, 915. Tepe, 740. Tepe ile 1027. Tepe; Şeyh Hadid beldesinde Cukali Favkani  ve Orta Çakallı köyleri ile Şeyh Hadid Tepesi, Kara Mitlak köyü ve Hac Bilal  köyü; Cinderes beldesinde Hacı İskender, Deyr Ballut, Hammam, Nisriyye, Dükkan,  Eşkan, Arşali, Muhammediye, Divan Fevkani ve Divan Tahtani köyleri ve onlara  hakim 3 tepe ile Mersides, Nisriyye, Amara ve Kila Tepeleri, Sattuf evleri köy  altı yerleşimi, üs olarak kullanılan Beyyada noktası; Şeran beldesinde Burseya  Dağı, İkidam, Şeltah, Merseva, Serincek, Kastel Cündo ve Dikmetaş köyleri ile  Sirgaya ve Nebi Huri Tepeleri."  
 

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