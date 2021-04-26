2.elde kredi oranı yüzde 70'lerde!

Türkiye'de satılan ikinci el araçların ortalama yüzde 70'inin krediyle satın alındığına dikkat çeken Otomerkezi CEO'su Ali Karakaş "İkinci el araç sektörününün gelişimine katkıda bulunan en önemli faktörlerden birisi finansman çözümleri. 8 aylık AR-GE çalışmasıyla hayata geçirdiğimiz yeni portal ile birlikte ikinci el otomobil pazarındaki önemli bir ihtiyacı gidermeyi hedefliyoruz. otokredibul.com'un 2022 yılına kadar toplam 360 milyon TL'lik kredi hacmine ulaşacağını öngörüyoruz." dedi.2.el araçların yüzde 70'inin krediye bağlı olduğuna dikkat çeken Otomerkezi.net CEO'su Ali Karakaş, markanın 2022'ye kadar 360 milyon TL'lik kredi hacmine ulaşmasını, 8 aylık AR-GE çalışmasıyla ortaya çıkarılan portal sayesinde önemli bir ihtiyacı gidermeyi hedeflediklerini belirtti.