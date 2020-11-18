2. elde garanti nasıl uygulanır?

Yeni düzenleme kapsamında 2. el araçlarda verilen 3 ay veya 5 bin km garanti hususunda bilinmesi gereken yükümlülüklere dikkati çeken TÜV SÜD D-Expert Genel Müdür Yardımcısı Ozan Ayözger ‘’ Yeni düzenlemeye göre ikinci el otomobilin motor, şanzıman, tork konvertörü, diferansiyel ve elektrik sistemi garanti kapsamında bulunuyor. Bu garanti kapsamı, aracın satış tarihinden itibaren üç ay veya beş bin kilometre, yetki belgesi alan kuruluşların teminatı altında olacak. Sekiz yaş veya yüz altmış bin kilometrenin üzerindeki araçlarda bu garanti olmayacak ‘’dedi.

Hizmet ekspertiz sonrasında



Garanti uygulaması hakkında da açıklamalarda bulunan Ayözger şu bigileri verdi:



‘ Yeni düzenlemeye göre yetki belgesine sahip kuruluşların alım ve satımı yapılan araçlarda, 3 ay veya 5 bin km garanti verme zorunluğu bulunuyor . Ancak gerekli şartları sağlayan ekspertiz firmaları da uyguladıkları paketler kapsamında bu garantiyi ekspertiz hizmeti sonrasında sunabimekte. Şu anda alıcıların endişelerini tamamen ortadan kaldırmaya yönelik uyguladığımız ikinci el araç ekspertizleri kapsamında bizim paketlerimizden faydalanan müşterilerimize, araçların uygun şartları sağlaması halinde 3 ay veya 5 bin km garantisini sunabiliyoruz ‘’



Fiyat artışı yüzde 50’lerde



2.el ticaret şirketi VavaCars CEO'su Lawrence Merrit koronavirüs salgını nedeniyle tedarik sorunu yaşayan sıfır araç piyasası ile bu süreçte talepte patlama yaşayan ikinci el araç piyasasına dair rakamlara dikkat çekti. 2. El araçların bir yatırım aracı haline geldiğini söyleyen Merritt, Aralık 2019 ve Eylül 2020’deki fiyatlara göre araç segmenti bazında TL ve dolar bazında fiyat değişimlerini paylaştı. Merritt,”Mini araçların yer aldığı A segmentinde artış oranı TL cinsinden yüzde 47 , dolar bazında yüzde 13 olurken, D segmentinde TL cinsinden artış oranı yüzde 50 , dolar cinsinden artış oranı ise yüzde 17 gözükmekte”dedi.