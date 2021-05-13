2. el eşya alacakları hedef alıyorlar! Mağduru çok

İnternet üzerinden ya da cep telefonlarına yüklenen uygulamadan yapılan 2'nci el eşya alım satımında dolandırıcılık şikayetleri artıyor. 2'nci el satışa sunulan saati almak için istenilen bedeli banka hesabına gönderdikten sonra satıcıya ulaşamayan Ömer Akkuş, savcılığa giderek şikayetçi oldu. Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu da "İkinci el alışveriş yapmak tüketicinin kumar oynamasından farksız. Bu şekilde yapılan alış verişlerin yarıya yakını hüsranla sonuçlanıyor. O ödediği bedelin üzerine halk deyimiyle bir bardak su içmek zorunda kalıyor" dedi.