2. Abdülhamid'in torunu için Ayasofya Camii'nde gıyabi cenaze namazı

Sultan 2. Abd ülhamid'in torunu ve Osmanoğlu hanedanı reisi Dündar Abdülkerim Osmanoğlu 90 yaşında, Suriye 'nin başkenti Şam 'da yaşamını yitirdi. Osmanoğlu için Ayasofya Camii'nde gıyabi cenaze namazı kılındı. Cuma namazı öncesinde Dündar Osmanoğlu için Kuran-ı Kerim okundu. Ardından Cuma namazını kılan vatandaşlar Dündar Abdülkerim Osmanoğlu için gıyabi cenaze namazı kıldı.

"KENDİSİ SURİYE'DE SAĞLIK SEBEPLERİNDEN DOLAYI GELEMEDİ"

2. Abdülhamid'in dördüncü kuşak torunu Abdülhamid Osmanoğlu, "Gerçekten garip bir şehzadeydi. Yalnız bir şehzadeydi. Kendisi Suriye'de sağlık sebeplerinden dolayı buraya gelemedi. Buraya bir türlü gelemedi ve orada bulunuyordu. Bir an önce gelmesini çok istedik ve uğraşlar verdik. Hem burada sağlığına biz müdahale edebilelim diye ama Suriye'de bazı sıkıntılardan ötürü gelemedi. Yaklaşık 91 yaşında. Bunun üzüntüsünü paylaşıyoruz." dedi.

Osmanoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Ülkemizde birçok yerlerde camilerde hutbe okutulması için talimat verdi. Bizim için gerçekten şeref verici. Hem gıyabi cenaze namazı kılınması hem de dualar edilmesi bizim için çok önemli. Şu anda duaya ihtiyacımız var. Sultan Vahdettin Han'ın mezarının ülkemize gelmesini düşünüyorum. İnşallah en kısa vakitte Sultan Vahdettin olsun, şehzade Selim olsun, amcamız Dündar Efendi olsun hanedan üyelerinin ülkemize bir an önce gelmesini istiyoruz. İnşallah en kısa sürede bütün hanedan üyeleri kendi topraklarında bulunurlar." diye konuştu.