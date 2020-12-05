1975 model 'Murat 124' otomobilini 100 bin liraya satıyor! Cem Yılmaz bile...

Oto elektrik ustası Bahattin Şahin, adeta toz kondurmayıp gözü gibi baktığı 1975 model "Murat 124" otomobilini 100 bin liraya satıyor. Şahin, klasik otomobil tutkusuyla tanınan ünlü komedyen Cem Yılmaz’ın da telefon açtırıp bilgi edindiğini söylediği otomobilini yaz boyunca sürdükten sonra kışın çadırla kapatıp tamirhanesine çekiyor.