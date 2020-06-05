18 yaş altı velisi ile seyahat edebilir mi? Tatile, otele gidebilir mi, 18 yaş seyahat edebilir mi?

Türkiye ‘yeni normal’ sürecine girerken, 18 yaş altı çocuklar yeniden gündem oldu. Corona virüsü tedbirleri kapsamında alınan karardan biri olan 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı geçtiğimiz günlerde 18 yaş altına indirildi ve çocuklar ile gençlere Çarşamba ve Cuma günü olmak üzere haftada 2 gün sışarı çıkma izni verildi. 0-18 yaş arası grup, çarşamba ve cuma günleri yürüme mesafesiyle sınırlı olmak ve maske takmak şartıyla dışarı çıkabiliyor. 18 yaş altı velisi ile seyahat edebilir mi? 18 yaş seyahat edebilir mi?

18 yaş altı şehirler arası seyahat edebilir mi? 18 yaş altı ailesiyle seyahat edebilir mi? soruları yaz mevsiminin gelip tatil sezonun başlamasıyla en merak edilen soruların başını çekti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz günlerde ‘’yeni normali’’ açıklanmasıyla arama motorlarına yönelen vatandaşların özellikle merak ettiği 18 yaştı altı çocukların ve gençlerinin durumu oldu. Normalleşme adımlarından biri olarak, şehirler arası seyahat yasağı 81 ilde 1 Haziran itibariyle kaldırıldı. Yine 1 Haziran’da alınan kararlar neticesinde 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı 0-18 yaş arasına indirildi. 0 – 18 yaş arasına verilen dışarı çıkma yasağı 2 güne çıkarıldı. Peki, 18 yaş seyahat edebilir mi? 18 yaş altı velisi ile seyahat edebilir mi?

18 YAŞ ALTI VELİSİ İLE SEYAHAT EDEBİLİR Mİ?

0-18 yaş aralığındakiler aileleriyle şehir içi -şehirler arası yolculuk yapabilecek, tatile veya yazlığa gidebilecekler. Ailesiyle birlikte tatile gidenler için otel alanı ev sayılacak.

YÜRÜME MESAFELİ İZİN VERİLDİ

Çocuk ve gençler, otel alanının içindeki tüm faaliyetlerden yararlanabilecek, denize girebilecek. Otel alanı dışındaki bölgeler ise yasak kapsamında olacak. Çarşamba-cuma günleri 14.00-20.00 saatleri arasında otel alanının dışına çıkabilecek, yürüme mesafeli bulunduğu şehirde gezebilecekler. Aynı kurallar ailesiyle birlikte yazlığa veya başka illere giden çocuk ve gençler için de geçerli olacak.

Söz konusu sınırlamalara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilecek.

Aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacak. Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacak.