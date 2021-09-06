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172 yasa dışı bahis sitesine erişim engeli

DHA |  06 Eylül 2021 Pazartesi - 16:03 | Son Güncelleme : 06 09 2021 - 16:03

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince belirlenen, Amerika, Tayvan ve Hollanda üzerinden yayın yapan 172 yasa dışı bahis sitesiyle 13 müstehcen içerikli paylaşımlar yapan internet sitesine, 'idari tedbir' ve 'erişimin engellenmesi' kararı uygulandı.


İzmir İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Amerika, Tayvan ve Hollanda üzerinden yayın yapan 172 yasa dışı bahis sitesiyle 13 müstehcen içerikli paylaşımda bulunan internet sitesini tespit edip, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na bildirimde bulundu.

 
Toplamda 185 siteye 'idari yaptırım' ve 'erişimin engellenmesi' kararı uygulandı. Jandarma yetkilileri, başta terörle mücadelenin etkin şekilde sağlanması, kamu düzeni ve huzurun devamı, genel emniyet ve asayişin tesis edilmesi ile kaçakçılığın engellenmesi için verilen mücadelenin sürdürüleceğini bildirdi.

 

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