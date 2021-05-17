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17 Mayıs On Numara sonuçları açıklandı!

17 Mayıs 2021 Pazartesi - 21:49 | Son Güncelleme : 17 05 2021 - 21:51

On Numara'da çekiliş heyecanı yaşandı. Pazartesi ve Cuma günü olmak üzere haftanın iki günü düzenlenen On Numara'da bu akşamki çekiliş saat 20.00'de gerçekleştirildi. İşte 17 Mayıs On Numara çekiliş sonuçları...


Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden On Numara'da çekiliş heyecanı yaşandı. 17 Mayıs On Numara çekilişinde kazandıran numaralar belli oldu.
 
Bu akşamın kazandıran şanslı numaraları 4-5-9-11-16-21-25-27-30-31-41-46-52-54-57-60-63-67-68-69-71-78 oldu.

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