16 Eylül evde bakım maaşı yatan iller - Evde bakım parası yatan iller 16 Eylül 2020 lisesi (33 ile yatırıldı)

16 Eylül 2020 evde bakım parası yatan iller listesi, evde bakım maaşı alanlar tarafından araştırılıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bakıma muhtaç, ihtiyacı olan engelliler ile yaşlı bireylere il il yatırılan evde bakım parası merak ediliyor. 16 Eylül evde bakım yatan illeri sorgulayan vatandaşlar arama motorlarından, evde bakım maaşı yatan iller belli oldu mu? sorusuna yanıt arıyor. İşte evde bakım parası yatan iller 16 Eylül…

Evde bakım parası yatan iller 16 Eylül listesi merak ediliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı her evde bakım parası veriyor. Maaş alan engelli yakınları Eylül ayı bakım paralarının yatıp yatmadığını, hangi ile yattığını merak ediyor. Evde bakım parası yatan iller 16 Eylül 2020 güncel liste belli mi? SMS ve TC kimlik no ile sorgulanabilen evde bakım maaşı detayları

16 EYLÜL 2020 EVDE BAKIM PARASI YATAN İLLER

Evde bakım maaşları, Bakanlık tarafından il il yatırılır. 16 Eylül evde bakım parası henüz 33 ile yatırıldı.

1- Aksaray 2- Tokat 3- Afyonkarahisar 4- Kırıkkale 5- Ordu 6- Kırklareli 7- Diyarbakır 8- Edirne 9- Zonguldak 10- Mersin 11- Konya 12- Şanlıurfa 13- Tekirdağ 14- Aydın 15- Manisa 16- Uşak 17- İstanbul 18- Denizli 19- Bilecik 20- Adıyaman 21- Samsun 22- Antalya 23- Hatay 24- Kayseri 25- Bursa 26- İzmir 27- Giresun 28- Adana 29- Balıkesir 30- Bolu 31- Sakarya 32- Osmaniye 33- Çanakkale

EVDE YATAN İLLERİ SORGULAMA

Evde Bakım aylığı ödemeleri E Devlet üzerinden sorgulanıyor. TC kimlik numarası ve E Devlet şifresi kullanarak giriş yapılan sistemin arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve butona tıklayın. Ardından açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar çıkıyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında tüm detaylara ulaşılabiliyor.

E-DEVLET ÜZERİNDEN EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYIN

SMS İLE EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA

Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747’e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

EVDE BAKIM MAAŞI NASIL ALINIR?

Evde bakım aylığı için yüzde 50 ve üzerinde engelli olmak gerekiyor. Ayrıca raporda 'ağır engelli' bölümüne 'evet' yazılmış olması da aranan şart. Engel durumuna hastanelerdeki heyet karar veriyor. Bakım maaşı yaşlı, hasta ve muhtaç olan kimselere değil onlara bakan kimseler veriliyor. Başvuru 'Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne veya varsa ilçe müdürlüklerine yapılıyor.

Bakım ödemesinin yanında yaşlının kendisine de maaş veriliyor. Bunun için de bazı şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Yaşlılığı nedeniyle herhangi bir işte çalışamayan ve geliri olmayanlara bağlanan maaş halk arasında 65 yaş aylığı olarak biliniyor.

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?

2020 yılında evde bakım maaşlarına zam geldi. 2019 yılında 1.384 lira tutarındaki evde bakım desteği, 2020 yılında 1.460 liraya yükseltildi.