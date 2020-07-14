15 temmuz yarışması 2020 - 15 temmuz liseler arası bilgi yarışması başvurusu yapma (ogm.meb.gov.tr yarışma)

15 Temmuz liseler arası bilgi yarışmasına saatler kaldı. 15 Temmuz 2020’de saat 12:30’da yapılacak olan 15 Temmuz yarışması hakkında araştırmalar sürüyor. Bilgi yarışmasının soruları 15.07.2020 günü saat 12.30’da eş zamanlı olarak EBA TV Lise butonundan ve http://ogm.eba.gov.tr/yarisma başvuru adresinde de yayınlanacak. İşte 15 Temmuz liseler arası bilgi yarışması başvuru ekranı…

15 Temmuz bilgi yarışması başvuruları sürüyor. Başvurular http://ogmmateryal.eba.gov.tr/yarisma adresinden yarışma saatine kadar yapılabilecek. 15 temmuz yarışması 2020 sonuçları sonuçları saat 19.15’te ogm.meb.gov.tr sitesinde yayınlanacak. İşte 15 Temmuz liseler arası bilgi yarışması başvuruları ve sonuçları hakkında merak edilenler…

15 TEMMUZ BİLGİ YARIŞMASI BAŞVURUSU

Başvurular, "http://ogmmateryal.eba.gov.tr/yarisma" adresinden, yarışma saatine kadar devam edecek. Yarışma 15 Temmuz 2020’de saat 12:30’da yapılacak. Yarışma soruları ise EBA TV Lise 15.07.2020 günü saat 12.30’da eş zamanlı olarak http://ogm.eba.gov.tr/yarisma başvuru adresinde de yayınlanacaktır. 15 Temmuz bilgi yarışması sonuçları saat 19.15’te ogm.meb.gov.tr sitesinde yayınlanacaktır.

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15 TEMMUZ BİLGİ YARIŞMASI BAŞVURU ŞARTLARI

(1) Yarışmaya katılmak için Bakanlığımıza bağlı resmî veya özel ortaöğretim kurumlarında öğrenim görüyor olmak gerekmektedir.

(2) http://ogm.eba.gov.tr/yarisma adresinden başvuru yapılacaktır. Başvurular yarışma saatine kadar devam edecektir. Başvuru yapmak yarışmaya katılım koşuludur.

(3) Yarışma günü yarışma saatinden 15 dakika önce T.C. Kimlik numaranızla yarışmaya giriş yaparak bekleme odasında yarışmanın başlamasını bekleyebilirsiniz.

(4) Yarışma başladıktan sonra giriş yapılamaz.

(5) Merkez Yürütme Komisyonu Başkanı ve üyelerinin birinci derece yakınları yarışmaya katılamaz.