15 Temmuz şehitleri unutulmayacak

Darbe girişiminde İstanbul’da 5’i polis, 3’ü asker 97, Ankara’da 55’i polis 3’ü asker 149, Marmaris’te ise iki polis olmak üzere 248 kişi darbeciler tarafından şehit edildi. Şehitlik mertebesine ulaşanlar arasında her yaştan her meslekten insan var.

İşte o şehitlerimizden bazılarının kahramanlık hikayeleri:

ADİL BÜYÜKCENGİZ (1964 - 15 Temmuz 2016)

İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde şehit düştü. 15 Temmuz gecesi darbecilere direnmek isterken açılan ateşte sırtından vuruldu.

İLHAN VARANK (1971 - 15 Temmuz 2016)

Yıldız Teknik Üniversitesi’nde Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitim i bölüm başkanlığı görevini sürdüren Prof. Dr. Varank, darbecilere direnmek için geldiği İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde şehit edildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın da ağabeyi olan İlhan Varank, darbe girişimini duyar duymaz sokağa çıktı, direnen vatan daşlarla birlikte darbecilere karşı mücadele etti.

EROL OLÇOK -ABDULLAH OLÇOK

Türkiye’nin en önemli siyasi iletişim kampanyalarına imza atan Erol Olçok da o gece 16 yaşında oğlu Abdullah Tayyip Olçok’la birlikte Boğaziçi Köprüsü’nde darbeci askerlerin açtığı ateş sonucunda şehit oldular. Lise öğrencisi olan Abdullah Tayyip Olçok, darbenin en genç şehitlerinden biri olarak tarihe adını yazdırdı.

ALİ ANAR (1982 - 15 Temmuz 2016)

Ankara Kazan İlçesi Ahi Köyü muhtarı olan Ali Anar, Akıncı Üssü’nden uçakların kalkmasını engellemek için çok sayıda insanla birlikte Akıncı Üssü önüne geldi. Ama açılan ateş sonucunda ağır yaralanan Anar, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit düştü.

ALİ KARSLI (1972 - 15 Temmuz 2016)

TÜRKSAT Hukuk Müşavirliği’nde çalışan Ali Karslı, darbe gecesinde en kritik bölgelerden biri olan TÜRKSAT’ta darbecilere karşı harekete geçti. Diğer personellerle beraber 2 kepçe ve 1 itfaiye aracı ile TÜRKSAT’a giden yolu kapattı. Televizyon yayınlarını kesemeyen darbeciler, TÜRKSAT Tesisler Direktörü Ahmet Özsoy’la birlikte Ali Karslı’yı da şehit etti.

BATUHAN ERGİN (1995 - 15 Temmuz 2016)

Bitlis’te komando olarak vatani görevini tamamladıktan sonra İstanbul’a dönen 21 yaşındaki Batuhan Ergin, 15 Temmuz gecesi darbecilere karşı gelmek için Boğaziçi Köprüsü’ne gitti. Sosyal medyadan verdiği son mesajında, Boğaziçi Köprüsü’nün girişindeki fotoğrafıyla, “Eve erzak almaya değil, devlete sahip çıkmaya geldik” yazıyordu. Mesajdan kısa bir süre sonra açılan ateşte ağır yaralanan Ergin, kaldırıldığı hastanede şehit düştü.

CENNET YİĞİT (1993 - 15 Temmuz 2016)

Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim Öğretmenliği’ni bitirdikten sonra polis olan Cennet Yiğit, başarılı çalışmalarıyla komiser yardımcılığına kadar yükseldi. Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı’nda görev alan Yiğit, özel harekat tesislerinin bombalanması sonrasında şehit düştü.

AYŞE AYKAÇ (1972 - 15 Temmuz 2016)

Ev hanımı olan Ayşe Aykaç, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘sokağa çıkın’ çağrısından sonra eşiyle birlikte sokağa çıktı. Boğaziçi Köprüsü’ne gitmek için yola çıkan aile, Altunizade’ye gelince araçlarından inerek köprüye doğru yürümeye başladı. Ayşe Aykaç, köprüye girişte darbeciler tarafından vatandaşların üzerine açılan ateş sonucu hayatını kaybetti. Köprüye ön saflarda yürüyenler arasında bulunan Ayşe Aykaç, arkasında gözü yaşlı 4 çocuk bıraktı.

CUMA DAĞ

MTA Genel Müdürlüğü’nde görev yapan 39 yaşındaki Cuma Dağ, 15 Temmuz gecesi eşiyle birlikte Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önüne gitti. Hain darbecilerin saldırısıyla eşinin gözleri önünde şehit düştü.