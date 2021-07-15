15 Temmuz şehitleri unutulmayacak

İşte o şehitlerimizden bazılarının kahramanlık hikayeleri:
ADİL BÜYÜKCENGİZ (1964 - 15 Temmuz 2016)
İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde şehit düştü. 15 Temmuz gecesi darbecilere direnmek isterken açılan ateşte sırtından vuruldu.
İLHAN VARANK (1971 - 15 Temmuz 2016)
Yıldız Teknik Üniversitesi’nde Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi bölüm başkanlığı görevini sürdüren Prof. Dr. Varank, darbecilere direnmek için geldiği İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde şehit edildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın da ağabeyi olan İlhan Varank, darbe girişimini duyar duymaz sokağa çıktı, direnen vatandaşlarla birlikte darbecilere karşı mücadele etti.
EROL OLÇOK -ABDULLAH OLÇOK
Türkiye’nin en önemli siyasi iletişim kampanyalarına imza atan Erol Olçok da o gece 16 yaşında oğlu Abdullah Tayyip Olçok’la birlikte Boğaziçi Köprüsü’nde darbeci askerlerin açtığı ateş sonucunda şehit oldular. Lise öğrencisi olan Abdullah Tayyip Olçok, darbenin en genç şehitlerinden biri olarak tarihe adını yazdırdı.
ALİ ANAR (1982 - 15 Temmuz 2016)
Ankara Kazan İlçesi Ahi Köyü muhtarı olan Ali Anar, Akıncı Üssü’nden uçakların kalkmasını engellemek için çok sayıda insanla birlikte Akıncı Üssü önüne geldi. Ama açılan ateş sonucunda ağır yaralanan Anar, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit düştü.
ALİ KARSLI (1972 - 15 Temmuz 2016)
TÜRKSAT Hukuk Müşavirliği’nde çalışan Ali Karslı, darbe gecesinde en kritik bölgelerden biri olan TÜRKSAT’ta darbecilere karşı harekete geçti. Diğer personellerle beraber 2 kepçe ve 1 itfaiye aracı ile TÜRKSAT’a giden yolu kapattı. Televizyon yayınlarını kesemeyen darbeciler, TÜRKSAT Tesisler Direktörü Ahmet Özsoy’la birlikte Ali Karslı’yı da şehit etti.
BATUHAN ERGİN (1995 - 15 Temmuz 2016)
Bitlis’te komando olarak vatani görevini tamamladıktan sonra İstanbul’a dönen 21 yaşındaki Batuhan Ergin, 15 Temmuz gecesi darbecilere karşı gelmek için Boğaziçi Köprüsü’ne gitti. Sosyal medyadan verdiği son mesajında, Boğaziçi Köprüsü’nün girişindeki fotoğrafıyla, “Eve erzak almaya değil, devlete sahip çıkmaya geldik” yazıyordu. Mesajdan kısa bir süre sonra açılan ateşte ağır yaralanan Ergin, kaldırıldığı hastanede şehit düştü.
CENNET YİĞİT (1993 - 15 Temmuz 2016)
Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim Öğretmenliği’ni bitirdikten sonra polis olan Cennet Yiğit, başarılı çalışmalarıyla komiser yardımcılığına kadar yükseldi. Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı’nda görev alan Yiğit, özel harekat tesislerinin bombalanması sonrasında şehit düştü.
AYŞE AYKAÇ (1972 - 15 Temmuz 2016)
Ev hanımı olan Ayşe Aykaç, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘sokağa çıkın’ çağrısından sonra eşiyle birlikte sokağa çıktı. Boğaziçi Köprüsü’ne gitmek için yola çıkan aile, Altunizade’ye gelince araçlarından inerek köprüye doğru yürümeye başladı. Ayşe Aykaç, köprüye girişte darbeciler tarafından vatandaşların üzerine açılan ateş sonucu hayatını kaybetti. Köprüye ön saflarda yürüyenler arasında bulunan Ayşe Aykaç, arkasında gözü yaşlı 4 çocuk bıraktı.
CUMA DAĞ
MTA Genel Müdürlüğü’nde görev yapan 39 yaşındaki Cuma Dağ, 15 Temmuz gecesi eşiyle birlikte Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önüne gitti. Hain darbecilerin saldırısıyla eşinin gözleri önünde şehit düştü.
ENGİN TİLBAÇ (2000 - 15 Temmuz 2016)
Henüz 16 yaşında öğrenci Engin Tilbaç, 15 Temmuz gecesi sokağa çıkarak darbecilere karşı koymak isterken İstanbul Sultangazi Baştabya’da şehit düştü. Tankların kışladan çıkmasını engellemek isterken tankın altında kalarak şehit düşen ve yüzü tanınmaz hale gelen Tilbaç’ın kimliği üç gün boyunca tespit edilemedi.
TÜRKMEN TEKİN (1973 - 15 Temmuz 2016)
İstanbul Esenler’d6 oturan esnaf Türkmen Tekin, Atatürk Havalimanı’nda darbeci askerlerin olduğunu duyunca ailesiyle birlikte harekete geçti. Havalimanına gitmek için yola çıkan Tekin, Esenler Dörtyol’da darbecilerin ele geçirdiği tankın ezmesi sonucu eşi ve çocuklarının gözleri önünde şehit oldu.
YILDIZ GÜRSOY (1974 - 18 Temmuz 2016)
Ankara’da çaycılık yapan 44 yaşındaki Yıldız Gürsoy, Ankara Genelkurmay Başkanlığı önünde yapılan bombalı saldırıda başına isabet eden şarapnel parçası nedeniyle ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Gürsoy yaşam savaşını 4 gün sonra kaybetti. Adını 15 Temmuz direnişinin kadın şehitlerinin arasına yazdırdı.
YASİN NACİ AĞAROĞLU ((1995 - 15 Temmuz 2016)
Ankara Hukuk Fakültesi son sınıf öğrencisi olan Yasin Naci Ağaroğlu, darbe girişimini duyunca hemen sokağa çıktı. Genelkurmay Kavşağı’nda helikopterden açılan ateş sonucunda şehit düştü. Ağaroğlu, öğretmen bir anne ve babanın çocuğuydu.
YALÇIN ARAN (1980 - 16 Temmuz 2016)
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde kepçe operatörü olan Yalçın Baran, darbe girişimi gecesinde tankların caddelerde dolaştığı ve halka ateş açtığını görünce kepçesiyle birlikte sokağa çıktı. Beykoz gişelerini kapatan Aran, tankların geçişine izin vermedi. Darbecilerin açtığı ateş sonucunda şehit düştü. Geride acılı bir eş ve beş çocuk bıraktı.
TOLGA ECEBALIN (1989 - 15 Temmuz 2016)
İstanbul Fatih’te tezgahtarlık yapan Tolga Ecebalın, darbecilere karşı koymak için babası Tarkan Ecebalın’la birlikte Saraçhane’de bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi önüne gitti. Açılan ateş sonucunda şehit düşen Ecebalın’ın ailesi evlerini müzeye çevirdi.
PİYADE KURMAY ALBAY SAİT ERTÜRK (1969 - 15 Temmuz 2016)
İstanbul’da darbe girişiminin engellemesinde kritik rol oynayan Piyade Kurmay Albay Sait Ertürk, hain darbecilerin şehit ettiği en üst düzey asker oldu. Topkule 66. Zırhlı Tugayı’nda görev yapan Albay Ertürk, darbe gecesinde, arkadaşı Piyade Albay Davut Ala ve polislerle tugaya gitti. İki tim, tankların, silahların ve askerlerin dışarı çıkmasını engelleyerek, tugay içindeki hareketlenmeyi durdurdu. Piyade Kurmay Albay Sait Ertürk darbeci hainlere, “Yaptığımız vatan hainliğidir. Teslim olun” deyince şehit edildi. Yanındaki Albay Davut Ala da, hain saldırıdan 7 kurşun yarasıyla kurtuldu.