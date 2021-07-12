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15 Temmuz Derneği'nin "Bir Selaya Bakar" filmi yayında

AA |  12 Temmuz 2021 Pazartesi - 11:36 | Son Güncelleme : 12 07 2021 - 11:36

15 Temmuz Derneği, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 5. yılı dolayısıyla "Bir Selaya Bakar" filmini hazırladı.


Dernekten yapılan açıklamaya göre, darbe girişiminin seyrini  değiştiren Ömer Halisdemir'in, 2017'de erkek çocuklarına en çok verilen isim  olmasının hikayesinin anlatıldığı filmde milletin, darbe imaları ve  teşebbüslerine karşı artık daha uyanık ve kararlı durduğu vurgulanıyor.
 
15 Temmuz gecesi felah kaynağı ve bir çağrı olan selaların, millet  için anlamına da değinilen 45 saniyelik film, "Tasalanma sen ey vatan, bir selaya  bakar meydanlara inmemiz." sloganıyla son buluyor.
 
Film bugün televizyon kanalları, sosyal medya ve çevrim içi mecralarda  izleyiciyle buluştu.

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15 Temmuz Derneği Bir Selaya Bakar FETÖ
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