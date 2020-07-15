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- 15 Temmuz Anıtı nerede? 15 Temmuz şehitler anıtı İstanbul’da nerede, nasıl gidilir? 15 Temmuz şehitler anıtı anlamı…
15 Temmuz Anıtı nerede? 15 Temmuz şehitler anıtı İstanbul’da nerede, nasıl gidilir? 15 Temmuz şehitler anıtı anlamı…
15 Temmuz 2020 Çarşamba - 12:34 | Son Güncelleme : 15 07 2020 - 12:34
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu yakası çıkışında yapılan "15 Temmuz Şehitler Anıtı" kalkışmanın yıl dönümünde 2017 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıldı. Mimar Hilmi Şenalp tarafından yapılan anıtın hüsnü hat yazılarını Hattat Hüseyin Kutlu yazdı. Beşgen formda tasarlanan 15 Temmuz anıtı, "kenetlenme"ye vurgu yapıyor. Şehitlerin adı, levhalar üzerinde sıralı olarak yer alıyor. Anıtın çevresine her bir şehit için bir selvi ağacı ve bir gül dikildi. Peki, 15 Temmuz Anıtı nerede? 15 Temmuz şehitler anıtı İstanbul’da nerede?
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde, şehit olan ve yaralanan vatandaşların anısına, İstanbul ve Ankara'da "15 Temmuz Şehitler Abidesi Anıtı" 2017 yılında darbenin yıldönümünde açıldı. Peki, 15 Temmuz Anıtı nerede? 15 Temmuz şehitler anıtı anlamı…
15 TEMMUZ ŞEHİTLER ANITI NEREDE?
15 Temmuz anıtı Üsküdar ilçesinin Beylerbeyi semtinde. Beylerbeyi, Üsküdar konumundaki en çok ziyaret edilen yerlerden 15 Temmuz Şehitler Anıtı konumuna toplu taşıma ile nasıl gidilir?
Otobüs: 129T, 14M, 256, 34AS, 500A, 522
Metro: M5
Minibüs / Dolmuş: DOLMUŞ: D-61
Adres: Beylerbeyi, 34676 Üsküdar/İstanbul
15 Temmuz şehitler anıtı ayrıca Avrupa Yakası’nda da bulunuyor. Anıt, İstanbul’un Bağcılar semtine bağlı Yavuz Selim, Hoca Ahmet Yesevi Caddesinde yer alıyor.
15 TEMMUZ ŞEHİTLER ANITI ANLAMI
Kubbe, şehitlerin ölümsüzlüğüne vurgu yapıyor
Anıtın kubbesinde Hattat Hüseyin Kutlu'nun "hüveş-şehid" yazısı yer almakta. Kubbe, sonsuzluğu ve şehitlerin ölümsüzlüğünü vurguluyor.
Anıtın üzerinde ayet yazılı
İsimlerin bulunduğu kemerlerde iki daire içerisinde, birinde Bakara 154. Ayeti olan; "Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin. Bilakis onlar diridirler, lâkin siz anlayamazsınız", diğerinde ise "Hazihi Cennâtü Adnin, fedhulûha halidîyn." –"Şu Adin cennetleridir. Ebediyen giriniz oraya" ibaresi yazılmış.
Kemerlerin birinde köprüye bakan dış tarafta, ay yıldız içinde Kelime-i Tevhid yazılı. Kubbenin tepesinde 5 defa tekrar edilmiş şekilde "Hüveş Şehid" yazısı yer almış.
BİKSAD derneğinin kurucusu olan Hattat Hüseyin Kutlu, Esma-i Hüsna'dan özellikle şehit ismini seçtiklerini belirtti. Kelime-i Tevhid dışındaki hüsnü hat yazılarının tümü celi sülüs formunda yazılmış.