15 Ocak 2021 evde bakım maaşı yatan iller listesi belli oldu! 12 ile yatırıldı! 2021 evde bakım maaşı ne kadar oldu?

15 Ocak 2021 evde bakım maaşı araştırmaları arttı. Evde bakım parası Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evinde bakıma muhtaç, ihtiyacı olan engelliler ile yaşlı bireylere bakan kişilere veriyor. Evde bakım maaşı alanlar ocak ayında yatırılacak evde bakım parası hakkındaki aramalarını yoğunlaştırdı. 15 Ocak evde bakım parası yattı mı? 15 Ocak 2021 evde bakım maaşı yatan iller 2021 listesi belli oldu mu? Evde bakım maaşı yatan iller 15 Ocak 2021 detayları…

15 Ocak evde bakım maaşı yatan iller 2021 sorgulaması başladı. Bakıma muhtaç, hasta ya da yaşlı kişilerin evde bakımlarının yapılması, ihtiyaçlarını karşılanabilmesi için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay düzenli olarak evde bakım maaşı veriliyor. 15 Ocak 2021 evde bakım maaşı yattı mı? Maaş alan engelli yakınları maaşların SMS ve TC kimlik no ile sorgulanabiliyor. Ocak evde bakım maaşı ne zaman yatacak? İşte evde bakım maaşı yatan iller 15 Ocak 2021…

15 Ocak 2021 evde bakım maaşı yatan iller

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı evde bakım maaşını her ayın 15'i ile 31'ü arasında hesaplara yatıyor.

12 ilde evde bakım maaşı yattı.

1- Tokat

2- Bilecik

3- Uşak

4- Mersin

5- Konya

6- Van

7- Manisa

8- İstanbul

9- Ankara

10- Şanlıurfa

11- Aksaray

12- Şırnak

2021 evde bakım maaşı ne kadar oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 yılı ve aralık ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, memur, sözleşmeli personel ve memur emeklilerin aylıklarına yapılacak zam oranları da belli oldu.

2021 yılının ocak ayından itibaren yaşlılık maaşı ödemeleri zamlı olarak hesaplara yatacak. Evde bakım parası ise 1.544 lira 61 kuruştan 1,658 lira 19 kuruşa çıktı.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI

Evde bakım parası yatan iller sorgulama

Evde Bakım aylığı ödemeleri E Devlet üzerinden sorgulanıyor. TC kimlik numarası ve E Devlet şifresi kullanarak giriş yapılan sistemin arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve butona tıklayın. Ardından açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar çıkıyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında tüm detaylara ulaşılabiliyor.

SMS ile evde bakım parası sorgulama

Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747’e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

Bakım ödemesinin yanında yaşlının kendisine de maaş veriliyor. Bunun için de bazı şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Yaşlılığı nedeniyle herhangi bir işte çalışamayan ve geliri olmayanlara bağlanan maaş halk arasında 65 yaş aylığı olarak biliniyor