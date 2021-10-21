15 bin sözleşmeli öğretmen alımı! Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri ne zaman açıklanacak? Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav ne zaman?

Ön başvuru süreci tamamlanan 15 bin sözleşmeli öğretmen alımı için geri sayım sürüyor. Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerlerinin ne zaman açıklanacağı ve atama takvimine ilişkin bilgiler binlerce öğretmen adayı tarafından merak ediliyor. Sözleşmeli öğretmen alımı başvurusu 8 Ekim 2021 tarihinde sona ermişti. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) sözleşmeli öğretmenlik sözlü mülakat yerlerini e-Devlet üzerinden açıklayacak. Peki, Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri ne zaman açıklanacak? Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav ne zaman? İşte 15 bin sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav tarihi ve sözleşmeli öğretmen atama takvimi!

15 bin sözleşmeli öğretmen alımı için ön başvuru süreci tamamlandı. Gözler sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerlerinin açıklanacağı tarihte. Sözleşmeli öğretmen atamaları için süreç devam ederken binlerce öğretmen mülakat yerleri ve sözlü sınav tarihilerini merak ediyor. Peki, Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri ne zaman açıklanacak? Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav ne zaman? İşte 15 bin sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav tarihi ve sözleşmeli öğretmen atama takvimi!

Sözleşmeli öğretmen ataması sözlü sınav yerleri için meraklı bekleyiş sürüyor. 15 bin öğretmen atama başvuruları 27 Eylül-8 Ekim'de arasında alındı. Gözler sözlü sınava çevrilirken, MEB 15 bin ek öğretmen atama takvimine ilişkin açıklama yaptı.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB'ten yapılan açıklamaya göre, sözlü sınav yerleri 25 Ekim tarihinde ilan edilecek. Öte yandan en fazla atama yapılacak ilk 3 branş sırasıyla 2 bin 175 kontenjanla sınıf öğretmenliği, 1755 kontenjanla özel eğitim öğretmenliği ve 1302 kontenjanla okul öncesi öğretmenliği oldu.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SÖZLÜ SINAV NE ZAMAN?

Sözlü sınavlar, 12-27 Kasım'da gerçekleştirilecek.

Karantina uygulaması nedeniyle sözlü sınava katılamayan adayların başvuruları ise 12 Kasım-9 Aralık'ta alınacak ve bu adayların sözlü sınavları 13-17 Aralık'ta düzenlenecek. Sözlü sınav sonuçları 27 Aralık'ta ilan edilecek.

İŞTE SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA TAKVİMİ

Öğretmen adaylarının atama tercihleri 21-26 Ocak 2022'de alınacak ve atama sonuçları 31 Ocak 2022'de açıklanacak.

Öte yandan milli sporcuların beden eğitimi alanına sözleşmeli öğretmen olarak atanması için ayrılacak kontenjan, bu atamaya ilişkin alan bazlı kontenjan dağılımı sonrasında belirlenecek ve atama sayısından düşülecek.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK BRANŞ DAĞILIMI

15 bin öğretmen alımına ilişkin başvuru ve atama duyurusu Milli Eğitim Bakanlığı nın http://personel.meb.gov.tr/ internet adresinde yayımlandı

Öğretmen alımı branş ve kontenjan dağılımı, öğretmen doluluk oranı ve ihtiyaç duyulan alanlar göz önünde bulundurularak yapıldı.

Bu kapsamda, en fazla atama yapılacak ilk 3 branş sırasıyla 2 bin 175 kontenjanla sınıf öğretmenliği, 1755 kontenjanla özel eğitim öğretmenliği ve 1302 kontenjanla okul öncesi öğretmenliği oldu.

Bunun yanı sıra öğretmenlik için atamaya esas teşkil eden 110 alandan her biri için kontenjan verildi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, atamalarda ihtiyaçlar doğrultusunda temel eğitim alanına öncelik verileceğini vurgulamıştı.