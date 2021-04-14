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14 Nisan koronavirüs tablosu! İşte yeni vaka ve vefat sayısı...

14 Nisan 2021 Çarşamba - 19:32 | Son Güncelleme : 14 04 2021 - 20:23

Türkiye'de son 24 saatte 310 bin 420 Kovid-19 testi yapıldı, 62 bin 797 kişinin testi pozitif çıktı, 279 kişi hayatını kaybetti.


Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden  paylaşıldı.
 
Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 310 bin 420 Kovid-19 testi  yapıldı, 62 bin 797 kişinin testi pozitif çıktı, 279 kişi yaşamını yitirdi, hasta  sayısı 2 bin 802 oldu.
 
Son 24 saatte 55 bin 413 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da  karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 480 bin 146'ya yükseldi.
 
 
Toplam test sayısı 42 milyon 509 bin 905'e ulaştı, vaka sayısı 4  milyon 25 bin 557, vefat sayısı 34 bin 734, ağır hasta sayısı 3 bin 18 oldu.
 
Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,3,  yatak doluluk oranı yüzde 56,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,8,  ventilatör doluluk oranı yüzde 34,9, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat,  filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.
 
 

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