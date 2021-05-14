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14 Mayıs koronavirüs tablosu! İşte yeni vaka ve vefat sayısı...

14 Mayıs 2021 Cuma - 19:31 | Son Güncelleme : 14 05 2021 - 19:33

Türkiye'de son 24 saatte 203 bin 73 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 394 kişinin testi pozitif çıktı, 242 kişi hayatını kaybetti.


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Türkiye Kovid-19 pozitif
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