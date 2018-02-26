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14 ildeki FETÖ operasyonuna 5 kişi tutuklandı

AA |  26 Şubat 2018 Pazartesi - 16:46 | Son Güncelleme : 26 02 2018 - 16:46

Malatya merkezli 14 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 18 kişiden 5'i tutuklandı.


Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 20 Şubat'ta örgütün 'kadın yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda Malatya merkez ile Hatay, İstanbul, Sivas, Kahramanmaraş, Ankara, Sakarya, Batman, Erzurum, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Trabzon ve Adana'da belirlenen 18 adreste 18 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilip, mahkemeye çıkarılan şüphelilerden M.O., S.S., S.M., G.U. ve F.G. tutuklanırken, 13 şüpheli ise yurt dışı yasağı ve adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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