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138 eski yüksek yargı üyesine FETÖ'den dava açıldı!

AA |  25 Şubat 2018 Pazar - 13:01 | Son Güncelleme : 25 02 2018 - 13:01

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca, eski yüksek yargı üyeleri hakkındaki Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) davalarına ilişkin, "138 eski Yargıtay, Danıştay, HSYK ve Anayasa Mahkemesi üyesi hakkında Yargıtay 9. Ceza Dairesinde dava açmış bulunmaktayız. Bunların yargılamaları sürüyor. Şu anda bizde davası devam eden 18 fezleke bulunmaktadır." dedi.


Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölge adliye ve bölge idare  mahkemelerinin 20 Temmuz 2016’da faaliyete geçmesiyle Türk hukuk sisteminde 3  dereceli adli yargılama sürecinin başladığını söyledi.
 
Ceza yargılamalarında ciddi anlamda düşüş yaşandığını belirten Akarca,  şu bilgileri verdi:
 
"Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına 2015'te gelen dosya sayısı 258 bin  678 iken, tebliğname düzenlenerek dairelere gönderilen dosya sayısı 173 bin 839  olmuştur. Eldeki derdest dosyalarla 2016 yılında gelen dosya sayısı 381 bin 228  iken, çıkan dosya sayısı ise 232 bin 600 olmuştur. İstinaf mahkemelerinin çok  büyük katkısıyla 2017'de Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığımıza ilk derece  mahkemelerden gelen dosya sayısı 60 bin 909 olmuş, Yargıtay cumhuriyet  savcılarımız tarafından 178 bin 766 dosyaya tebliğname düzenlenerek ilgili ceza  dairelerine gönderilmiştir."
 
FETÖ’YLE İLGİLİ DAVALAR
 
Akarca, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 1 Ocak'ta yaptığı devir  dosya sayısının 511 bin 769 olduğunu, bugün itibarıyla ellerinde 494 bin 943  dosya bulunduğu bilgisini verdi.
 
İstinaf mahkemelerinden 2017 yılında Yargıtay Cumhuriyet  Başsavcılığına 14 bin 377 dosyanın geldiğini anlatan Akarca, FETÖ/PDY  dosyalarıyla ilgili şu bilgileri verdi:
 
"İstinaf mahkemelerinden FETÖ'yle ilgili bin 251 dosya intikal  etmiştir. Yargıtay Başsavcılığımız tarafından da bunların emsal içtihat olması  gözetilerek, taşraya yön vermek, ilk dereceli ve istinaf mahkemelerindeki dosya  sayılarını düşük tutabilmek adına Yargıtay cumhuriyet başsavcılarımıza 843 dosya  çıkarılarak, bunlara ilişkin tebliğname düzenlenmiştir, terör suçlarına bakan  Yargıtay 16. Ceza Dairemize gönderilmiştir. Bu konuda içtihatlarla davalara yön  verilmektedir. Yine Ceza Genel Kurulumuz tarafından FETÖ davalarıyla ilgili  kararlar da verilmeye başlanmıştır."
 
YENİ BYLOCK KULLANICILARI TESPİT EDİLDİ
 
Akarca, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Yargıtay Cumhuriyet  Başsavcılığına FETÖ üyesi ve yöneticisi oldukları iddia edilen bir kısım eski  yüksek yargı üyeleri hakkında 156 fezleke dosyasının gönderildiğini söyledi.
 
Dosyalarla ilgili inceleme ve soruşturma sonucu ek ifadeler alındığına  işaret eden Akarca, sözlerini şöyle sürdürdü:
 
"İlgili kurumlardan yazışmalar yapılarak ek belgeler ve yazılar  getirtildi. Ayrıca bir kısım yeni ByLock’lar tespit edildi. Bunlarla ilgili  olarak da şu ana kadar 138 eski Yargıtay, Danıştay, Hakimler Savcılar Yüksek  Kurulu (HSYK) ve Anayasa Mahkemesi üyesi hakkında Yargıtay 9. Ceza Dairesinde  dava açmış bulunmaktayız. Bunların yargılamaları sürüyor. Şu anda bizde davası  devam eden 18 fezleke bulunmaktadır. Bunlarla ilgili kolluk kuvvetlerimiz  tarafından yurt içinde ve dışında yakalama çalışmaları sürdürülmektedir."
 
SEÇİME KATILABİLEN SİYASİ PARTİLER
 
Akarca, 2015 Mayıs ayında siyasi partilerle ilgili denetimler sonucu 1  Kasım 2015'teki milletvekili seçimlerine 29 siyasi partinin katılabildiğinin  tespit edildiğini belirtti.
 
"Sayının şişirilmiş olduğunu gözlemledik." diyen Akarca, o tarihten  sonraki seçimlere esas olmak üzere İçişleri Bakanlığı, valilikler, dernekler  masası ve siyasi partilere gerekli yazıların gönderildiğini kaydetti.
 
Siyasi partilerin taşra teşkilatlarının bulunup bulunmadığı, Siyasi  Partiler Kanunu gereğince seçime girme yeterliliklerinin olup olmadığını  denetlediklerini anlatan Akarca, şu bilgileri paylaştı:
 
"Yaptığımız denetim sonucu yasaya göre bir siyasi partinin seçime  girebilmesi için Türkiye’de 81 ilin bulunması hesabı üzerinden 41 ilde ve bu  illerin 3’te bir ilçesinde teşkilatlarının bulunması gerekiyor. Ayrıca,  kongrelerini seçimden 6 ay önce gerçekleştirmesi, yasanın aradığı konulardır.  Yaptığımız denetim sonucu önce 10 siyasi partinin seçime girebileceğini tespit  ettik. Sonra 2 siyasi parti daha bu koşulu sağladığını bildirmişti ancak bizim 31  Aralık 2017 itibarıyla Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) bildirdiğimiz listede ve  YSK'nin aradığı koşullar içinde verdiği karara göre bugün itibarıyla seçim  olduğunda 9 siyasi partinin yeterliliği bulunmaktadır.
 
İYİ Parti de teşkilatlanmasını hızla yapmaktadır ama şu anda bir seçim  olsa ancak 6 ay sonra kongresini tamamlamış olacağından en erken Haziran 2018  itibarıyla seçime girebilme yeterliliği bulunacaktır." (AA)

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Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca 138 eski yüksek yargı üyesi FETÖ'den dava açıldı! FETÖ
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