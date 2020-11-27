ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün yaptığı açıklamada, "2020-KPSS Ön Lisans branş bazında sıralamaları 30 Kasım Pazartesi günü açıklayacağız. Sağlık Bakanlığının 12 bin sözleşmeli pozisyonuna tercihleri ise 1-7 Aralık tarihleri arasında alacağız." dedi.
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- 12 bin sağlık personeli alımı ile ilgili flaş gelişme!
12 bin sağlık personeli alımı ile ilgili flaş gelişme!
İHA | 27 Kasım 2020 Cuma - 10:58 | Son Güncelleme : 27 11 2020 - 11:34