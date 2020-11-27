12 bin sağlık personeli alımı ile ilgili flaş gelişme!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 14 branşta 12 bin sağlık personeli alımı yapılacağını duyurmuştu. Bugün yapılan açıklamada 12 bin sözleşmeli pozisyonuna tercihlerin ise 1-7 Aralık tarihleri arasında yapılacağı duyuruldu.

