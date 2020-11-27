27 Kasım 2020 Cuma
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.346 0.28 EURO 9,2870 -1.08
USD 7,7870 -1.07 ALTIN 452,610 -1.19
CANLI BORSA
TÜMÜ

12 bin sağlık personeli alımı ile ilgili flaş gelişme!

İHA |  27 Kasım 2020 Cuma - 10:58 | Son Güncelleme : 27 11 2020 - 11:34

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 14 branşta 12 bin sağlık personeli alımı yapılacağını duyurmuştu. Bugün yapılan açıklamada 12 bin sözleşmeli pozisyonuna tercihlerin ise 1-7 Aralık tarihleri arasında yapılacağı duyuruldu.


ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün yaptığı açıklamada, "2020-KPSS Ön Lisans branş bazında sıralamaları 30 Kasım Pazartesi günü açıklayacağız. Sağlık Bakanlığının 12 bin sözleşmeli pozisyonuna tercihleri ise 1-7 Aralık tarihleri arasında alacağız." dedi. 
 
 

ETİKETLER

sağlık personeli sağlık personeli alım sağlık personeli başvuru sağlık personeli ne zaman 12 bin 12 bin sağlık 12 personel tercih
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.