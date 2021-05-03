1100 TL yardım sorgulama e devlet ekranı! 1100 TL yardım kimlere verilecek, sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır? İşte 1100 TL yardım başvurusu detayları…

1100 TL yardım kimlere verilecek, alanlar tekrar alacak mı? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ihtiyaç sahibi vatandaşlara 1100 TL sosyal yardım ödemesi yapılacağını duyurmasının ardından, sosyal desteğe yönelik araştırmalar hızlandı. Peki, 1100 TL yardım başvurusu nasıl yapılır?

Sosyal yardım başvurusu nasıl alınır? 1100 TL yardım başvuru merak ediliyor. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca (SYDV) ihtiyaç sahibi olan vatandaşlara salgın nedeniyle sosyal yardım desteği sunulacak. 2020 yılında Sosyal Destek Programının başvuruları e-devlet üzerinden alınmıştı. Yeni yardımlar için verilecek 1100 TL için başvuru yapılmayacak. 1100 TL yardım başvurusu nereden, nasıl yapılır? Sosyal yardım parası kimlere verilecek? İşte 1100 TL yardım başvuru şartları ve ekranı

1100 TL YARDIM ŞARTLARI NELERDİR, KİMLERE VERİLECEK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, söz konusu destekten yararlanmak için vatandaşların herhangi bir yere başvuru yapmasına gerek olmadığını da belirtti. İhtiyaç sahibi kimselerin daha önce e-Devlet üzerinden başvurmuş ve ihtiyaç sahibi olduğu SYDV tarafından tespit edilmiş kişiler arasından seçilecek.

1100 TL YARDIM SORGULAMA (E DEVLET ÜZERİNDEN)

Sosyal yardımlar e-Devlet başvurularında banka hesap bilgisi bulunan kişilerin banka hesaplarına, başvurularında banka hesap bilgisi bulunmayanların ise PTT kartlarına yapılacak. Banka hesap bilgisi ve PTT kart kullanmayan kişiler ise destek ödemeleri Ramazan Bayramı'na kadar konutlarına teslim edilecek.

Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı hak sahipliği durumu e-Devlet kapısı üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının “Sosyal Yardım Sorgula” başlıklı bölümden kontrol edilebilecek.