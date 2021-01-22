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10 şehirde küresel yüksek risk! İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve NASA'nın son günlerde geçtiği kuraklık uyarılarına bir yenisi eklendi.WWF-Türkiye'nin (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) Su Riski Filtresi çalışmasına göre; Türkiye'de aralarında İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya gibi şehirlerin olduğu toplam 10 kentin küresel ölçekte yüksek su riski taşıdığı açıklandı. İşte detaylar