1 milyon Euro'luk "Hayalet" Türkiye'de!

Yeni mimarisi ve ileri teknolojisiyle yeteneklerini geliştiren Ghost (Hayalet) , Rolls-Royce’un şimdiye kadar ürettiği modeller içerisinde, teknolojik açıdan en gelişmiş otomobil olma özelliğini taşıyor. Yeni Nesil Ghost, kullanıcısını ayrıcalıklı hissettiren bir otomobil.

Planar Süspansiyon Sistemi ile birlikte yol yüzeyini kameralarla tarayan ve yoldaki kusurları tespit ederek süspansiyonu ayarlayan ‘Flagbearer’ teknolojisine sahip. Otomobilde Twin Turbo 6.75 V12 motor yer alıyor.

Yeni Nesil Ghost, otomatik açılıp kapanabilen kapılara sahip ilk Rolls-Royce konumunda. 21 inç jantların üzerine oturan Ghost’un diğer bir etkileyici özelliği, 100 kg’lık yalıtım malzemesi sayesinde seslerin içeri girmesini engellemesi. Aracın Türkiye fiyatı distribütörü Royal Motors tarafından 1 milyon 98 bin Euro olarak açıklandı.