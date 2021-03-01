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1 Mart koronavirüs tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

AA |  01 Mart 2021 Pazartesi - 21:14 | Son Güncelleme : 01 03 2021 - 21:31

Türkiye'de son 24 saatte 130 bin 536 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 891 kişinin testi pozitif çıktı, 69 kişi hayatını kaybetti.


Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden  paylaşıldı.
 
Buna göre, son 24 saatte 130 bin 536 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 891  kişinin testi pozitif çıktı, 69 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 645 oldu.
 
Son 24 saatte 5 bin 947 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının  sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 578 bin 181'e yükseldi.
 
 
Test sayısı 33 milyon 305 bin 552'ye ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 711  bin 479, vefat sayısı 28 bin 638, ağır hasta sayısı 1215 oldu.
 
Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,6,  yatak doluluk oranı yüzde 49,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 63,2,  ventilatör doluluk oranı yüzde 28,3, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat,  filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.
 
  
 

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