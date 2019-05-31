"Zümrüt Apartmanı" kitabının yazarı ve yayıncısına dava açıldı!

Pedofili içeren ifadeler nedeniyle tepki toplayan "Zümrüt Apartmanı" adlı kitabın yazarı Abdullah Şevki Yurtvermez hakkında 'müstehcenlik’ suçlamasıyla 2 yıldan 5 yıla kadar, kitabı basan yayın evi sahibi Alaattin Topçu hakkında da ‘müstehcen yayın yapmak’ suçlamasıyla 6 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "pedofili" içeren ifadelerin bulunduğu kitabın yazarı Abdullah Şevki Yurtvermez ile kitabı basan yayınevinin sahibi Alaaddin Topçu hakkında "müstehcenlik" suçundan iddianame düzenledi. Alınan bilgiye göre, nöbetçi asliye ceza mahkemesine gönderilen iddianamenin kabulü halinde Yurtvermez, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) "müstehcenlik" suçunu düzenleyen 226. maddesinin 3. fıkrası uyarınca 5 yıldan 10 yıla kadar, Topçu ise aynı maddenin 5. fıkrası uyarınca 6 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak.