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"Zeytin Dalı Harekatı'nı yakından takip ediyoruz"

AA |  24 Ocak 2018 Çarşamba - 19:58 | Son Güncelleme : 24 01 2018 - 19:58

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, "Harekatı yakından takip ediyoruz. Konuya itidalli davranma açısından yaklaşıyoruz. Suriye genelinde güvenlik ve barışın, 'sözde Suriye krizleri'nin siyasi istişareler yoluyla çözülmesiyle güvence altına alınması gerektiği gerçeğinden hareket ediyoruz. Biz Rusya olarak bu noktada, gittikçe daha fazla çaba göstermek için Türkiye ile birlikte hareket ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.


Yerhov, TOBB ETÜ'nün düzenlediği "Diplomasi ve Barış" seminerleri  kapsamında "Rusya Dış Politikası ve Çağdaş Türk-Rus İlişkileri" konulu konuşma  yaptı, öğrencilerin sorularını yanıtladı.
 
 Rusya'nın sosyal, tarihi ve kültürel geçmişini anlatarak konuşmasına  başlayan Yerhov, Suriye'de yaşananlar başta olmak üzere bölgesel gelişmeleri ve  Türkiye-Rusya ilişkilerini değerlendirdi.
 
 Rusya dış politikasının en önemli konularından birinin Suriye'deki  gelişmeler olduğunu vurgulayan Yerhov, "Rusya ve Türkiye olarak, Suriye konusunda  yakın iş birliği içindeyiz. Şimdiye kadar kayda değer başarı elde ettik. Astana  sürecini başlattık ve Astana Konferansı çerçevesinde, Suriye'deki çatışmaların  ana noktaları olan dört yerde çatışmasızlık bölgesi kurulmasını başardık." diye  konuştu.
 
 Türkiye ve İran ile Rusya'nın Soçi kentinde Suriye Ulusal Diyalog  Kongresi'nin hazırlıklarını yürüttüklerine dikkati çeken Yerhov, "Eğer  ilerleyebilirsek, yapabilirsek inşallah, umuyorum Suriye topraklarında daha fazla  barış olacak." dedi.
 
  Büyükelçi Yerhov, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin "Harekatı yakından  takip ediyoruz. Konuya itidalli davranma açısından yaklaşıyoruz. Suriye genelinde  güvenlik ve barışın, 'sözde Suriye krizleri'nin siyasi istişareler yoluyla  çözülmesiyle güvence altına alınması gerektiği gerçeğinden hareket ediyoruz. Biz  Rusya olarak bu noktada, gittikçe daha fazla çaba göstermek için Türkiye ile  birlikte hareket ediyoruz." değerlendirmesini yaptı.
 
  
 "Yeni ortaklık ve iş birliği olanaklarına sahibiz"
 
 Türkiye ve Rusya ilişkilerinin yüzyıllara dayandığını söyleyen Yerhov,  iki ülke tarihinde karşılıklı savaşların, kötü günlerin yanı sıra dayanışma ve  yakın iş birliğinin yer aldığının da unutulmaması gerektiğini vurguladı.
 
İkili ülke ilişkilerinde bazen karmaşık ve çekişmeli dönemlerden de  geçildiğini söyleyen Yerhov, "Günümüze gelirsek, şimdi ikili ilişkilerde tamamen  farklı bir dönemle karşı karşıyayız. Yeni ortaklık ve iş birliği olanaklarına  sahibiz. Bu yeni olanaklar, fikir ayrılıklarını ve tartışmaları etkili ve etraflı  çözüme kavuşturmamıza imkan sağlıyor. Bunda da liderlerimiz Rusya Devlet Başkanı  Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şahsi gayretlerinin payı  büyük." diye konuştu.
 
  
Yerhov, iki ülke arasında 2017'de devlet başkanı düzeyinde 7 görüşme,  14 telekonferans gerçekleştiğini, bunun bir rekor olduğunu söyledi.
 
Bir başka rekorun ise geçen yıl Rusya'dan Türkiye'ye gelen turist  sayısında kırıldığını kaydeden Yerhov, "Veriler, kasım ayı itibarıyla 4,5 milyon  turistin geldiğini gösteriyor. Aralık ayını da hesaba katarsak, bunun çok daha  fazla olduğu ortada." dedi.
 
Büyükelçi Yerhov, iyi seviyelerde seyreden ikili ticaret hacminde de  devlet başkanlarının hedef olarak açıkladığı 100 milyar dolarlık düzeye ulaşmak  için çalışmaların devam ettiğini vurguladı.
 
 Yerhov, iki ülkenin mevcut potansiyeline ticaret, yatırım konularında  yeni imkanları ve fırsatları değerlendirerek erişebileceğini söyledi.
 

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