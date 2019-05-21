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"Yeterlilik belgesi olmayan ormanda ağaç işleyemeyecek"

AA |  21 Mayıs 2019 Salı - 15:35 | Son Güncelleme : 21 05 2019 - 15:35

Türkiye Ormancılık Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürü Erdem Kaplan, orman köylüsünü bilinçlendirmek istediklerini belirterek, "Önümüzdeki yıldan itibaren Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayan ormanda ağaç işleyemeyecek." dedi.


Yeterlilik belgesi olmayan ormanda ağaç işleyemeyecek. Muğla'nın Seydikemer ilçesinde ormanda ağaç işleyecek köylüler için  "Mesleki Yeterlilik Belgelendirme Sınavı" başladı.
 Türkiye Ormancılık Kooperatifleri Merkez Birliği eğitmenlerince  eğitime alınan köylüler, daha sonra Alaçat Mahallesi'ndeki ormanlık alanda  uygulamalı olarak sınava girdi.
 
Türkiye Ormancılık Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürü Erdem  Kaplan, gazetecilere yaptığı açıklamada, tehlikeli ve çok tehlikeli işler  sınıfında olan ağaç işleme işçiliğinde, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler  Bakanlığınca mesleki yeterlilik belge zorunluluğu getirildiğini söyledi.
Bakanlığın, Türkiye Ormancılık Kooperatifleri Merkez Birliğini  yeterlilik belgesi vermede yetkili kurum belirlediğini anlatan Kaplan, "İlk  olarak iş sağlığı ve güvenliği, çevre koruma, iş organizasyonuyla ilgili teorik  sorular oluyor. Ardından ağaç kesme yaptırıyoruz. Her aday her orman köylüsü, bir  ağaç kesiyor, boyluyor, kabuğunu soyuyor, sürükleme, yürütme ve boşaltma  dediğimiz ormancılıktaki bu işlerin tamamını kapsamın bir mesleki yeterlilik  belgelendirme çalışması yapıyor." dedi.
Kaplan, teorik sınavdan 60, performans sınavında da 70 puan alanların  mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaya hak kazandığını dile getirdi. Verilen belgenin uluslararası akreditasyonu da içerdiği için dünyanın  her yerinde geçerli olduğunu vurgulayan Kaplan, şunları kaydetti:
 
 "Başarılı olanların sınav ücretlerini işsizlik fonundan karşılayarak  adaylara iade ediyoruz. Maalesef ormandaki iş kazalarının çoğunluğu ya ağır  yaralanma ya da ölümle sonuçlanıyor. Amacımız bunları asgariye indirmek. Orman  köylüsünü bilinçlendirmek istiyoruz. Önümüzdeki yıldan itibaren mesleki  yeterlilik belgesi olmayan ormanda ağaç işleyemeyecek. Onun için hızlı bir  şekilde bu sınavlara Türkiye'nin her yerinde aynı anda başladık. Sınavlar yıl  sonuna kadar devam edecek."
 
  

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