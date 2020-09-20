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'Yaz sonu' pozuna beğeni yağdı!

'Yaz sonu' pozuna beğeni yağdı! Oyuncu Yasemin Özilhan, 2011 yılında iş insanı İzzet Özilhan ile nikah masasına oturdu. Çift, kızları Emine'yi 2012'de, Ela'yı ise 2013 yılında kucaklarına aldı.
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