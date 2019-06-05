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"Türkiye'nin Kızıldenizi" atık tehlikesiyle karşı karşıya

AA |  05 Haziran 2019 Çarşamba - 14:49 | Son Güncelleme : 05 06 2019 - 15:33

Su altı zenginliği bakımından Kızıldeniz'e benzetilen dalış turizminin gözde mekanları arasındaki Samandağ sahili, deniz dibindeki çöplerin oluşturduğu tehlikeyle karşı karşıya bulunuyor.


Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) tarafından geçen yıl plastik atıklarla  ilgili hazırlanan Akdeniz’in "plastik denizi" olma riski ile karşı karşıya  kaldığı belirtilen raporda dikkat çekilen deniz dibi kirliliğe, Türkiye-Suriye  sınırında yer alan Samandağı sahili de maruz kalıyor.
 
Samandağ sahili Kel Dağı ve çevresinde yapılan dalışlarda görüntülenen  plastik kirliliği, canlılar açısından ortaya çıkan tehlikeyi gözler önüne  seriyor.
 
Bölgedeki bilim insanları tarafından sürekli izlenen alanlardan biri  olan sahildeki Fok Mağarası'nda da kirlilik görülebiliyor. Denizden giriş yapılan  mağaranın içine insanların girip atıklarını bırakmasının zor olduğuna dikkati  çeken araştırmacılar, buradaki çöplerin dalgalarla bölgeye taşındığı görüşünü  paylaşıyor.
 
 
Dalgıçlar plastik atıklarla mücadele ediyor
 
Bölgede araştırma yaparak iklim değişikliği nedeniyle göç eden  "Lesepsiyen" türlerini inceleyen dalgıçlar, aynı zamanda yeni türleri de kayıt  altına alıyor.
 
Bir yandan denizdeki canlı popülasyonuna ilişkin araştırmalarını  sürdüren dalgıçlar, diğer yandan da denizlerdeki plastik atıkların azalmasına  yönelik çalışmalar yürütüyor.
 
 
Dünyanın her noktasında iklim değişikliği ve çevre kirliliği, canlı  hayatını tehlikeye sokmaya devam ederken, geçen aylarda emekli deniz subayı ve  denizaltı kaşifi Victor Vescovo'nun dünyanın su altında en derin yeri olarak  kabul edilen Mariana Çukuru'na gerçekleştirdiği dalışta plastik poşet ve şeker  ambalajlarına rastlaması, denizlerdeki kirliliğin ulaştığı seviyeyi ortaya  koyuyor.
 

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