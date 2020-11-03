Türkiye’de de bazı Skoda Yetkili Servisleri’nde pilot olarak denenmeye başlanan “Sound Analyser” uygulaması, toplamda 14 ülkede olmak üzere 254 serviste test ediliyor. Hassas ses kayıtları yaparak, alınan kaydın analizini gerçekleştiren ses analiz uygulaması, bir tutarsızlık tespit ettiğinde bunun ne olduğunu ve nasıl çözülebileceğini belirlemek için bir algoritma kullanıyor. Yürüyen aksam, koltuk iskeletleri, klima kompresörü, motorun hareketli parçaları ve şanzımana ait parçalar gibi bileşenler de dahil olmak üzere birçok sesi hassasiyetle algılayabiliyor.



Yapay zekayı kullanıyor



“Sound Analyzer” uygulaması, aracın mevcut durumunu güvenilir, açık ve hızlı bir şekilde değerlendirmek ve gerekli işlem konusunda teknisyenleri bilgilendirmek için yapay zekayı kullanıyor. Uygulamanın kendisi kompleks bir yapıya sahip olsa da, son derece kolay kullanımıyla birlikte süreci hızlandırıyor. Böylece onarım süresinin kısaltılarak daha yüksek müşteri memnuniyeti elde edilmesi hedefleniyor.