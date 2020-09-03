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'Seni çekemeyen korona olsun!'

Şarkıcı Irmak Arıcı, önceki gece Bebek'te görüntülendi.

'Seni çekemeyen korona olsun!' Erkek arkadaşıyla Bebek Hotel'de eğlenen Irmak Arıcı, çıkışta mekanın fotoğraflarını çekti.
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