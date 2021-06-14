‘Roketsan yarını bekleyin’ dedi, Roketsan Hisse sorgulaması başladı! Roketsan borsada var mı?

Roketsan, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla merak uyandırdı. Roket fırlatması öncesi geri sayımın olduğu bir animasyon filminin yer aldığı paylaşıma "Yarını bekleyin" notu düşüldü. Bu notun ardından vatandaşlar Borsada Roketsan var mı? Borsada Roketsan hisse senedi adı ne, fiyatı ne kadar? gibi sorulara yanıt aranmaya başladı.

Roketsan'ın sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı ve büyük merak uyandırdı. Roketsan'ın hazırladığı ve roket fırlatması öncesi geri sayımın olduğu bir animasyon filminin yer aldığı paylaşıma "Yarını bekleyin" notunu düşen firma paylaşımıyla dikkat çekti. Peki, Borsada Roketsan var mı? Borsada Roketsan hisse senedi adı ne, fiyatı ne kadar? gibi sorulara yanıt aranmaya başladı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Öte yandan, Roketsan'ın söz konusu paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Twitter kullanıcıları "Roketsan" etiketi altında çok sayıda paylaşım yaptı.

ROKETSAN BORSADA VAR MI?

Roketsan borsada yer almıyor. Roketsan hissedarlarından, Aselsan, Türkiye Vakıflar Bankası ve İşbir Elektrik Sanayi A.Ş.’leri borsada işlem görüyor.

Aselsan borsada “ASELS” kodu ile işlem görürken, Türkiye Vakıflar Bankası “VAKBN” ve İşbir Elektrik Sanayi A.Ş. “ISBIR” işlem kodu ile borsada bulunmaktadırlar.