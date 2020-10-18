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"Nazım'a alerjisi var"

"Nazım'a alerjisi var" Kaan Tangöze ile birlikte ilk olarak bir alerji merkezine giderek muayene olan Kıvılcım Ural, daha sonra eşiyle soluğu eczanede aldı.
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