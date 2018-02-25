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"Kürt Şahinleri", YPG/PKK'ya karşı savaşacak

AA |  25 Şubat 2018 Pazar - 19:32 | Son Güncelleme : 25 02 2018 - 19:37

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) bileşenlerinden Hamza Tümeni tarafından oluşturulan Kürt Şahinleri Tugayı, Zeytin Dalı Harekatı'nda YPG/PKK-DEAŞ'a karşı savaşmak için hazırlıklarını tamamladı.


Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) bileşenlerinden Hamza Tümeni  tarafından oluşturulan Kürt Şahinleri Tugayı, Zeytin Dalı Harekatı'nda  YPG/PKK-DEAŞ'a karşı savaşmak için hazırlıklarını tamamladı. 
 
Mensupları "özel kuvvetler" eğitimi alarak teröristlerle savaşa  hazırlanan Kürt Şahinleri Tugayı, yarın Afrin'e intikal edecek.
 
Tugayın içindeki savaşçıların 400'ünü Kürt, 200'ünü Arap unsurlar  oluşturuyor.
 
"Kırmızı bereliler" olarak da bilinen tugayın, Afrin'deki kent  merkezinin kuşatmasında ve meskun mahal savaşında yer alması bekleniyor.
 
İntikal öncesi askerlerine Kürtçe hitab eden Kürt Şahinleri Tugayı'nın  Genel Komutanı Hasan Abdullah Kulli, "Biz, Azez bölgesinin Kürtleriyiz. Biz Hamza  Tümeninin mensuplarıyız. İnşallah Afrin'e ulaşacağız. İnşallah  Afrin'deki  halkımızı, PKK zulmünden kurtaracağız." dedi.
 
Genel Komutan Yardımcısı Hüseyin Muhammed Nur da "Afrin'deki mazlum  halkımızı, PKK'nın zulmüden kurtarmak için geldik. Vallahi, bu fakir halkımızı bu  PKK'nın zorbalığından kurtarmak için geldik." ifadelerini kullandı.
 
Nur, terör örgütü YPG/PKK'nın Afrin'deki  sivilleri zorla silah altına  aldığını hatırlatarak, "İnşallah Afrin'i PKK'dan kurtaracağımız gün uzak değil.  Allah'ın izniyle o gün yakındır." şeklinde konuştu.
 
Tugayın askeri komutanı Mahmut Ahmet Meşşo ise Afrin'i YPG ve YPJ'den  kurtarmak için bölgeye geldiklerini vurguladı.
 
ÖSO'nun bileşenlerinden Hamza Tümeni, özel eğitimli unsurlardan  oluşuyor. Grubun "siyah bereli" savaşçıları da Zeytin Dalı Harekatı'nda yer  alıyor.

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