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'Kitap çeşitliliği bakımından dünyada ilk 10'dayız'

AA |  12 Ocak 2018 Cuma - 20:05 | Son Güncelleme : 12 01 2018 - 20:05

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Burdur'un Ağlasun ilçesindeki Sagalassos Antik Kenti'nde incelemelerde bulundu.


Burdur'daki programlarını tamamlayan Kurtulmuş, eşi Sevgi Kurtulmuş  ile Sagalassos antik kentini gezerek, yağmur altında, buradaki tarihi yapıları  inceledi.
 
Yanındaki foto muhabirinin fotoğraf makinasını alan Kurtulmuş,  Sagalassos'u fotoğrafladı, kendisini izleyen basın mensuplarıyla da öz çekim   yaptı.
 
Daha sonra Bucak ilçesinde düzenlenen "Bucak Eğitimde Kaliteyi Artırma  Projesi"nin açılış törenine katılan Bakan Kurtulmuş, "Beyaz Güvercin"  belgeselinin sunumuyla başlayan etkinlikte, bazı katılımcıların duygulandığı  görüldü.
 
Burada konuşma yapan Kurtulmuş, bu anlamlı projenin ramazan ayına  kadar devam edeceğini söyledi.
 
Projeyi yakından takip edeceğini vurgulayan Kurtulmuş, "Bakanlık  olarak üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye gayret edeceğim. Güzel bir  proje ortaya konuluyor. Çocuklarımızın önünü açmak, imkan tanımak, kendi  kabiliyetlerini gösterebileceği zeminler hazırlamak gerekiyor." dedi.
 
Kurtulmuş, bilmenin ve okumanın birbirine yakın iki kelime olduğunu,  ikisinin de çok sık kullanıldığını ifade etti.
 
"Kitap çeşitliliğinde dünyada ilk 10'dayız"
 
Milletin, okuma imkanı bulmamış olanların bile okumaya gayret ettiğini  dile getiren Kurtulmuş, şunları söyledi:
 
"Türkiye kitabın az olduğu bir ülke değildir. 2017 yılı itibarıyla  Türkiye'de elektronik barkodla 60 bin 335 kitap basılmış, diğerleriyle beraber 65  bin çeşit kitap basılmıştır. Sayı olarak belki çok dilediğimiz noktada değil ama  kitap çeşitliliği bakımından dünyada ilk 10'da olan bir ülkeyiz. Bu anlamda  oldukça kitap çeşitliliğimiz var. Daha fazla okunmasını sağlayacak kampanyalara  ihtiyacımız var. Nefes almak gibi, yemek yemek gibi ana eylemlerden biri bilmek  eylemidir. Bilmek soyut değildir, bir eylemdir, iştir. Çocukluğumuzdan ölene  kadar hayatımızı kapsayan bir iştir."
 
Kurtulmuş, dünyayı bilmenin, hayatın bir parçası olduğunu, bu kavramı  içselleştirerek, hayatın esas teması olarak görmek gerektiğini kaydetti.
 
"İyi okumak sizin hayal dünyanızı geliştirecek, en iyi öğretmen  olacaktır." diyen Kurtulmuş, öğrencilere bazı önerilerde bulundu.
 
Kurtulmuş, konuşmasının ardından projeye destek verenlere ve programa  katılan yazarlara teşekkür plaketi verdi.

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