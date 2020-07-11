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'Gelişmeleri kaçırma korkusu' sosyal medya bağımlılığına yol açıyor

AA |  11 Temmuz 2020 Cumartesi - 15:49 | Son Güncelleme : 11 07 2020 - 15:49

Sosyal medya platformları ticaretten eğlenceye, eğitimden psikolojik sebeplere kadar pek çok sebeple kullanıcı sayılarını artırmaya devam ediyor.


Sosyal medya platformları artan kullanıcı sayıları önemini giderek  artıyor. "Digital 2020" raporu verilerine göre, dünya nüfusu 7 milyar 750 milyona  ulaşırken mobil telefon kullanıcı sayısı 5 milyar 190 milyona, internet kullanıcı  sayısı 4 milyar 540 milyona aktif sosyal medya kullanıcı sayısı ise 3 milyar 800  milyona ulaşmış durumda.
 
Rapora göre aylık aktif kullanıcı sayılarına bakıldığında Facebook 2  milyar 449 milyon kullanıcı ile başı çekerken onu 2 milyar kullanıcı ile Youtube  1,6 milyar kullanıcı ile WhatsApp, 1,3 milyar kullanıcı ile Facebook Messenger,  1,15 ile WeChat takip ediyor. Instagram'ın 1 milyar kullanıcısı bulunan Instagram  6. sırada yer alırken, son dönemin en çok tartışılan platformu TikTok 800 milyon  kullanıcı ile 7. sırada yer alıyor.
 
AA muhabirine konuşan İstanbul Medipol Üniversitesi Psikoloji Bölümü  Dr. Öğretim Üyesi Hande Gündoğan Akıllı telefonların yaygınlaşmasıyla birlikte de  sosyal medyanın insanlar için giderek vazgeçilmez bir yere sahip olduğu  vurguladı. Gündoğan şunları söyledi:
"İçinde bulunduğumuz pandemi süreci göz önüne alındığında, internet ve  sosyal medya kullanımının daha fazla arttığını söyleyebiliriz. Bu artışın en  önemli nedenlerinden biri, sosyal medyanın insanların zaman ve mekan fark  etmeksizin birbirleriyle bağlantı içinde olmalarına olanak sağlamasıdır.  Bireylerin birbirleriyle bağlantı içinde olması, kişiye hem bir gruba aidiyet hem  de güven duygusu sağlamaktadır. İnsanların en önemli ihtiyaçlarından olan  bağlantıda olma ihtiyacının yanı sıra, bireyler kendilerini dünyadaki en son  olaylar hakkında sosyal medya aracılığıyla güncellemekte ve bilgi sahibi  olmaktadırlar. Yine bu dönemle birlikte hayatımızda yer edinen çevrimiçi eğitim  açısından baktığımızda da sosyal medya üzerinden uzman kişilerden eğitim almak  kolaylaşmış ve kişilerin bilgilerini geliştirmek adına ilgi alanlarına göre  profesyonelleri takip etmesi mümkün olmuştur. Sosyal medyanın bu bahsedilen  özellikleri, pandemi süreci öncesinde de geçerli olmasının yanı sıra özellikle bu  dönemde daha fazla belirgin olmuştur."
 
"Gelişmeleri kaçırma korkusu sosyal medya kullanımında artışa neden  olmaktadır"
İnternet kullanıcıları üzerinde yapılan araştırmaya göre her yaştan  insanın en az bir sosyal medya hesabı bulunduğuna dikkati çeken Gündoğan  sözlerini şöyle sürdürdü:
"Sosyal medya hayatımıza ilk girdiği zamanlarda bir iletişim aracı  olarak kullanılıyorken, artık günümüzde iletişim aracı olmasının yanı sıra  bireylerin kendilerini ifade edebilmesinin önemli bir aracı haline gelmiştir.  Yapılan bir araştırmaya göre, 30 yaş ve altında olan sosyal medya kullanıcıları  için gelişmeleri kaçırma korkusu sosyal medya kullanımında artışa neden  olmaktadır. Kişinin içinde bulunduğu ortamın dışındaki herhangi bir olayı kaçırma  korkusu olarak tanımlanan gelişmeleri kaçırma korkusu içinde bireylerin sosyal  medyada çevrimiçi olmadıklarında arkadaşlarının birbirleri ile iletişim halinde  olduğu düşüncesini ve gündemden uzak kalıp dışlanmış hissetme duygusunu ve  aidiyet duygusunda eksikliği içermektedir.
 
Hissedilen bu korkunun yanı sıra, sosyal medyanın yoğun kullanımı  stresli ve hatta depresif hissetmeye neden olmaktadır. Bireyler kendilerini diğer  kullanıcılar ile az ya da çok karşılaştırdıkları zaman, yetersizlik hislerini  yoğun bir şekilde yaşamaktadırlar. Ruhsal anlamdaki olumsuz etkilerin yanı sıra,  fiziksel sağlık anlamında da sosyal medyanın yoğun kullanımının olumsuz  etkilerini görmekteyiz. Hareketsizliği teşvik etmesine ek olarak, uyku ve yeme  bozukluklarına kadar varabilen bir etki alanına sahip olmaktadır."
 
Sosyal medya kullanımı öncesinde bireylerin görüş ve düşüncelerini  sağlıklı aktarma konusunda şu anda olduğundan daha fazla zorluk yaşadıklarını  hatırlatan Gündoğan, "Ancak aynı zamanda, yerinde ve zamanında kullanılmadığında  bağımlı olma riskini de artıran sosyal medyanın olumlu etkilerinin yanı sıra  olumsuz etkileri de olmaktadır. Bu nedenle, sosyal medya kullanımının bağımlılığa  dönüşmemesine ve gündelik hayatın çoğunluğunu kaplamıyor olmasına dikkat etmek  gerekiyor."
  
"Sosyal medya 'tek başınalığı' ortadan kaldırıyor, yalnızlığı değil"
İstanbul Medipol Üniversitesi Uzman Klinik Psikoloğu Sevilay Sitrava  ise insanların neden sosyal medya kullandığına dair soruya verdiği cevapta sosyal  medyanın birden fazla ihtiyacı hizmet ettiğini anlattı. Sitrava şunları  söyledi:
 
"Her konu hakkında, çok kısa zamanda, detaylı ya da kabaca bilgi  almak, görsellerine ulaşmak, gerekli yerlerin iletişim bilgilerine ulaşmak,  zihinlerde olan soruların cevaplarını bulabilmek için çok işlevsel bir mecra.  Bütün bunların yanında, adı üstünde 'sosyal' medya, insanların alışageldiğimiz  değil de, farklı bir şekilde 'sosyalleşmesi' için de alan açan bir yer. Hiç  tanımadığınız insanlarla, dünyanın neresinde olursanız olun iletişime geçme,  ortak sayfalarda fikir paylaşma, sohbet etme, arkadaşlıklar edinme ya da  insanların ilgi alanları veya hobileriyle ilgili gruplara dahil olma şanslarını  tanıyor.
 
Bu olanaklar, insanların çok fazla 'uğraşmadan', göreceli olarak kısa  zamanda çok fazla insanla etkileşime girmesini sağlıyor. Her ne kadar bir yanı  böyle işlevsel olsa da, bir yanı da bu yapılan sohbetlerin, paylaşımların, ortak  fikir noktalarında buluşmaların ne kadar 'sahici' olduğunu sorgulatıyor. En  nihayetinde orada paylaşılan yazı dili. Konuşma dili değil. Donuk olan görseller.  Canlı konuşmalar değil. Tüm bunlar da insanların gerçekçiliği konusunda soru  işaretleri uyandırıyor. Sosyal medya yalnızlığı alıyor mu sorusuna cevap olarak,  şunu söylemek gerekir; sosyal medya 'tek başınalığı' ortadan kaldırıyor,  yalnızlığı değil. Çünkü sosyal medya üzerinde kurulan ilişkilerin gerçekçiliği  üzerine düşünmek gerekir."
 
Sosyalleşme ihtiyacının her daim önemli olduğuna dikkati çeken  Sitrava, Sosyalleşmenin paylaşım ortamı oluşturmak, duyguları ve düşünceleri  konuşmak, birlikte aktiviteler yapmak, ortak paylaşım alanı oluşturmak anlamına  geldiğinin söyledi.
 
Sitrava, sözlerine şöyle devam etti:
"Bütün bunları yapabilmek için de belirli bir sebepten insan  gruplarının bir araya gelmesine ihtiyaç vardır. Bunun için fiziksel çaba gerekir.  Ayrıca da, gidilecek bir mekan, buluşulacak insan grupları, yeni insanlar,  hepsinin bir arada olduğu bir mecra. İçinde birçok bilinmezliği ve belirsizliği  barındıran bir durum. Bu belirsizlik hali de, kaygı uyandırıcı bir durumdur.
 
Sosyal medya ise, insanlar fiziksel olarak çaba sarf etmeden, online  sosyalleşmeyi sağlar oldu. İnsanların duygularını, düşüncelerini paylaşmalarını,  canlı yayınlarda farklı insan gruplarının bir araya gelmelerini sağlayan mecra  oldu. Hele ki sağlığı tehdit altına alan pandemi döneminde, insanların en çok da  o belirsizlik duygusuyla baş edebilmesi için birlik içinde olmayı sağlayan sosyal  medya, çok iyi ilaç oldu. Bu bir yanıyla, insanların kaygılarıyla baş etmeleri  için yardımcıydı, bir yanıyla da pandemi gibi bir gerçeği yok saymak için de  kullanıldı. En nihayetinde insanlar evlerindeyken, dünyanın her yerinde olan  bitenle ilgili fikir sahibi olabiliyordu."
 
Sosyal medyanın pandemi dönemindeki yardımcı rolüne de vurgu yapan  Sitrava, sözlerini şöyle sonlandırdı:
"Bilmek demek, belirsizliğin azalması demek. Belirsizliğin azalması  demek, kaygının azalması demek. Kaygının azalması demek daha kontrollü hissetmek  demek. Kontrollü hissetmek demek de, insanın daha güvende olduğunu hissetmesi  demek. Böylelikle sosyal medya pandemi döneminde de bu kaygıların azalmasına  hizmet etti.
 
Sosyal medyanın kaygıların, korkuların azalmasına hizmet etmesi sadece  salgın dönemine özgü değil, insanların daha kaygılanmadan, korkmadan, çünkü  sahici olmadan, insanlarla sosyalleştiği bir mecra. O nedenle, yalnızlığı azaltan  bir yer değil, sadece insanların birbirleriyle bir süreliğine gerçekçi olmadan da  ilişki kurabildikleri bir yer olarak nitelendirmek mümkün. Tabii gerçek, yalın,  sahici, “makyajsız” ilişki kuran, sosyal medyayı amaç değil, araç olarak kullanıp  kendilerine özgü yaşamlarına sahici, derinlikli ilişkileri katabilen insanları  ayrı tutmak doğru olacaktır."
 

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Gelişmeleri kaçırma korkusu sosyal medya bağımlılık
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