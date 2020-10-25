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"Geldiklerinde bana haber ver"

"Geldiklerinde bana haber ver" Öğle saatleri olmasına rağmen çalışanlarının ofise gelmediğini öğrenen Cem Yılmaz sinirlendi.
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