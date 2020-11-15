"Extreme E" ile off road elektrikli yapılacak

Dünyanın dikkatini iklim değişikliğine çekmeyi amaçlayan Extreme E için geri sayım başladı. Küresel ısınmayı 1,5°C sınırında tutmak için daha fazla gayret gösterilmesini teşvik etmek amacıyla düzenlenen yeni Extreme E arazi yarışları serisinin tanıtım toplantısı online olarak gerçekleştirildi. 2021 yılının bahar ayında Senegal Lac Rose'da start alacak E off-road için Continental, özel amaçlı lastikler üretmeye başladı.

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