"Extreme E" ile off road elektrikli yapılacak

Dünyanın dikkatini iklim değişikliğine çekmeyi amaçlayan Extreme E için geri sayım başladı. Küresel ısınmayı 1,5°C sınırında tutmak için daha fazla gayret gösterilmesini teşvik etmek amacıyla düzenlenen yeni Extreme E arazi yarışları serisinin tanıtım toplantısı online olarak gerçekleştirildi. 2021 yılının bahar ayında Senegal Lac Rose'da start alacak E off-road için Continental, özel amaçlı lastikler üretmeye başladı.
1,2 milyondan fazla sosyal medya izlenimi
Extreme E Pazarlama Başkanı Ali Russell, “Bu yılki etkinlik içinde bulunduğumuz gündem nedeniyle seyircisiz gerçekleştirilecek. Bu sebeple serinin sanal lansmanı, hayranların, medyanın, yarış ekiplerinin ve ortakların ev ve ofislerinden ayrılmak zorunda kalmadan etkinliğe katılmaları için harika bir fırsat sağladı.Sanal lansmanda, 1,2 milyondan fazla sosyal medya izlenimi aldındığı için ayrıca çok mutluyuz." açıklamasında bulundu. Continental'den Extreme E projesinden sorumlu Sandra Roslan, "Hazırlıklar son şeklini almaya başladıkça heyecan artıyor^diye konuştu.