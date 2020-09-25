'Cübbeli Ahmet' ifade verdi

Cübbeli Ahmet Hoca, "2 bin selefi derneğin silahlandığını ve ayaklandıklarını" öne sürmüştü. Cübbeli Ahmet Hoca'nın bu iddiaları üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Savcılık Ahmet Mahmut Ünlü'ye tebligat göndererek bilgisine başvurmak üzere ifadeye çağırmıştı.

CNN TÜRK muhabiri Ceylan Sever şu bilgileri paylaştı: İfade vermesini bekliyorduk ancak buraya gelmedi. Dakikalar önce Emniyet'te özel bir birimde ifadesi alındı, bilgisine başvuruldu. Dakikalar önce Emniyet'ten ayrıldı.

‘İSİMLERİNİ VERİRİM’ DEMİŞTİ

Cübbeli Ahmet Hoca, gazeteci Saygı Öztürk’e yaptığı açıklamada, “Evet, ben 2 bin civarında dedim ama aslında isim isim çıkarttım, şu şu illerimizde başta olmak üzere. Savcılar beni çağırsalar ‘Ne biliyorsunuz? Hangi silahlanma konusunda sen böyle şeyler söylüyorsun, hangi dernekler, hangi yapılar?’ dese ben en azından 150’sinin ismini vermeye hazırım” ifadelerini kullanmıştı.