25 Eylül 2020 Cuma
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.120 0.00 EURO 8,8170 -0.97
USD 7,5530 -0.95 ALTIN 453,720 -0.93
CANLI BORSA
TÜMÜ

'Cübbeli Ahmet' ifade verdi

25 Eylül 2020 Cuma - 10:12 | Son Güncelleme : 25 09 2020 - 10:15

Selefi derneklerinin silahlanması hakkında dikkat çeken iddialarda bulunan kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü ifade verdi.


Cübbeli Ahmet Hoca, "2 bin selefi derneğin silahlandığını ve ayaklandıklarını" öne sürmüştü. Cübbeli Ahmet Hoca'nın bu iddiaları üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Savcılık Ahmet Mahmut Ünlü'ye tebligat göndererek bilgisine başvurmak üzere ifadeye çağırmıştı. 
 
CNN TÜRK muhabiri Ceylan Sever şu bilgileri paylaştı:
 
İfade vermesini bekliyorduk ancak buraya gelmedi. Dakikalar önce Emniyet'te özel bir birimde ifadesi alındı, bilgisine başvuruldu. Dakikalar önce Emniyet'ten ayrıldı. 
 
‘İSİMLERİNİ VERİRİM’ DEMİŞTİ
 
Cübbeli Ahmet Hoca, gazeteci Saygı Öztürk’e yaptığı açıklamada, “Evet, ben 2 bin civarında dedim ama aslında isim isim çıkarttım, şu şu illerimizde başta olmak üzere. Savcılar beni çağırsalar ‘Ne biliyorsunuz? Hangi silahlanma konusunda sen böyle şeyler söylüyorsun, hangi dernekler, hangi yapılar?’ dese ben en azından 150’sinin ismini vermeye hazırım” ifadelerini kullanmıştı.

ETİKETLER

Cübbeli Ahmet Selefi dernekleri Ahmet Mahmut Ünlü
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.