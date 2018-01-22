"Bitcoin çökecek, küresel krize yol açacak"

Bitcoin'deki son durum dünyanın gündeminde. Bitcoin fiyatları 10 bin dolar altına indikten sonra yeniden yükselişe geçerken Bitcoin fiyatlarını dikkatle takip eden yatırımcılara Wall Street'ten kafa karıştırıcı demeçler geliyor. Tom Lee'nin 125 bin dolar olacak tahmininden sonra Peter Boockvar yüzde 90 düşecek çıkışında bulundu

Bitcoin fiyatlarının yeni yılda yüzde 40 oranında kaybetmesiyle yatırımcıların kriptoparaların geleceğiyle ilgili merakı artıyor. Bitcoin 'de son durum 22 Ocak sabah 09:00 itibarıyla 11-12 bin dolar bandını gösterirken uzmanlardan açıklamalar da gelmeye devam ediyor.

Wall Street'in ünlü analistlerinden Tom Lee, geçen hafta yaptığı değerlendirmede Bitcoin fiyatlarının 2022 yılında 125 bin dolar düzeyine iddia etmesine bir başka Wall Street analistinden cevap geldi.

CNBC yayınına katılan Wall Street'in deneyimli analistlerinden Peter Boockvar, kriptopara piyasasında destansı bir çöküş beklediğini belirtti.

Boockvar, bunun ani bir çöküş mü yoksa yavaş ve kademeli bir düşüş mü olacağından emin olmayacağını söylese de piyasanın yüzde 90 küçüleceği tahmininde bulundu.

FAİZCİLERE ÇATTI, BORSAYI DA VURACAĞINI BELİRTTİ

Bleakley Yatırım Grubu'nda baş yatırım direktörü olan Boockvar, bu piyasanın başta Bitcoin olmak üzere dev bir balon olduğunu belirtirken sistemin şimdiden hava kaçırmaya başladığının da altını çizdi.

"Bir şey böyle parabolik hareket çizdiğinde genelde başladığı yere döner." diyen Boockvar, gelecek yıl Bitcoin fiyatlarının 1000 dolar 3000 dolar arasına inebileceğini iddia etti.

Boockvar aynı yayında FED dahil tüm merkez bankalarını da dünyada yükselen faiz oranları nedeniyle bir çöküşün olabileceğini ve küresel bir finansal krizin etkilerini hafifletmek için politika yapıcıların kolay para çılgınlığına izin verdiğini söyledi.

Kripto pazarın çökmesi durumunda yatırımcıların riskli aktif değerlere bakışının değişeceğini de söyledi. Borsaların bu yan etki nedeniyle büyük zarar göreceğini fakat bunun ekonomideki temel yanlışlıklardan dolayı değil psikolojik olacağını kaydetti.