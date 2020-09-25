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"Ben ona resmen aşığım"

"Ben ona resmen aşığım" Bahar Şahin son günlerde aşk hayatındaki çalkantılı durumlarla gündeme gelmeyi sürdürüyor. 
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