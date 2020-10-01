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"Ben bile ikna oldum aşk yaşadığımıza!"

"Ben bile ikna oldum aşk yaşadığımıza!" Dün 'Söylemezsem Olmaz' programında, Ajda Pekkan ile Hakan Altun’un aşk yaşadığı iddia edildi. Bu iddia magazin dünyasına bomba gibi düştü.
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