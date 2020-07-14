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"Avrupa Üniversitesi Projesi" onaylandı

AA |  14 Temmuz 2020 Salı - 15:28 | Son Güncelleme : 14 07 2020 - 15:33

Avrupa'nın önde gelen 8 partner üniversitesi ile Türkiye'den İstanbul Teknik Üniversitesinin (İTÜ) yer aldığı Avrupa Üniversitesi Projesinin, Avrupa Birliği (AB) Komisyonunca onaylandığı bildirildi.


İTÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, üniversitenin kurucu üyesi  olduğu ve Avrupa Birliği değerlerini pekiştirmeyi amaçlayan "Avrupa Mühendislik,  Öğrenimde Yenilikçilik ve Bilim İttifakı" (EELISA), Avrupa Üniversitesi oluşturma  hedefi gerçekleşti.
 
Avrupa'da yükseköğretim ve Ar-Ge alanlarında, diğer yükseköğretim  kurumları için yol gösterici olmayı amaçlayan proje, Avrupa Komisyonu tarafından  seçilip onaylanan 24 Avrupa Üniversitesi projesi arasında yer aldı.
 
EELISA Avrupa Üniversitesi Projesi ile paydaş üniversitelerin  stratejilerinin, ülkelerin sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle uyumlu hale  getirilmesi planlanıyor. 
 
Fonda 7 milyon avro bütçe
İTÜ Rektörü Mehmet Karaca, Avrupa Komisyonu tarafından onaylanan  projenin detaylarına ilişkin şu bilgileri verdi:
"İTÜ'nün Türkiye ortağı olduğu EELISA ittifakı, planlarını AB'deki  diğer yükseköğretim kurumlarıyla eş zamanlı uygulamaya başlamak üzere üç yıl  boyunca, Erasmus  programından 5 milyon avro ve Horizon 2020 programından 2  milyon avro olmak üzere toplam 7 milyon avro bütçe payına sahip olacaktır.  İTÜ'nün, EELISA Avrupa Üniversitesi projesinin geliştirilmesi için emek veren tüm  akademisyenlerimize teşekkürlerimi sunuyorum.   Avrupa Üniversitesi kavramıyla  birlikte öğrenimde uygulanan yeni metotların paylaşılmasının yanı sıra, katılımcı  fırsat eşitliğine dayalı sosyal bir eğitim birlikteliği de sağlanacak."
 
"İTÜ olarak fark yaratmak istiyoruz"
Prof. Dr. Karaca, EELISA ittifakının 7 ülkeden 9 üniversite ve yüksek  mühendislik okulu tarafından kurulduğunu belirtti.
 
EELISA'nın Türkiye’den tek ortağının İTÜ olduğunu ifade eden Karaca,  İTÜ’de verilen eğitimin dünyada kabul gördüğünü aktararak, şunları kaydetti:
"Proje ile sadece teknik donanım seviyesi yüksek mühendisler değil  aynı zamanda sosyal duyarlılık ve sosyal sorumluluk taşıyan insan gücü  yetiştirmek Avrupa Üniversitesinin hedefleri arasında yer alıyor.  Dolayısıyla  projemizin uzun vadeli değerlendirilmesi gerekiyor. 3 yıllık ilk dönem  deneyimlerinden sonra yapılacak değerlendirmelerde en başarılı görülen 20 Avrupa  Üniversitesi daha büyük fonlarla desteklenecek. Burada da İTÜ olarak fark  yaratmak istiyoruz. Ancak daha yeni başlıyoruz. Sürece öğrencilerimizden ve  akademisyenlerimizden tüm İTÜ'nün katkısı olacak. Avrupa Üniversitesi yepyeni bir  model. Daha esnek üniversite yürütme mekanizmalarını da tetikleyecektir."
 
Proje hakkında
EELISA Avrupa Üniversitesi Projesi, 3 yıllık ilk dönemde her alana  yayılmak üzere 2 ana konu üzerinde çalışacak. Proje kapsamında akıllı, yeşil,  dayanıklı şehirler ve akıllı sürdürülebilir endüstri konularında çalışma  hedefleniyor.
 
EELISA'nın paydaşları arasında İTÜ'nün yanı sıra Macaristan'dan  Budapeşte Teknoloji ve Ekonomi Üniversitesi, Almanya’dan Erlangen-Nürnberg  Friedrich-Alexander Üniversitesi, İspanya'dan Madrid Politeknik Üniversitesi,  Romanya’dan Bükreş Politeknik Üniversitesi, İtalya'dan Scuola Normale Superiore  ve Sant'Anna İleri Araştırmalar Okulu ile Fransa'nın Ulusal İnşaat Mühendisliği  Okulu ve önemli mühendislik lisansüstü okullarının çatı kurumu ParisTech'in  kurucu üyelerinden Chimie ParisTech, École des Ponts et Chaussées ParisTech,  ENSTA ParisTech, Mines ParisTech yer alıyor. 
 

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İTÜ Avrupa Üniversitesi Projesi kurucu üye
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