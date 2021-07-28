Lanistar Media yapımcılığında çekilen filmin yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak oturuyor. Çekimleri eğlenceli geçen yapımdan fotoğraflar paylaşan Demet Özdemir, o karelerin altına “O zaman biraz taktik, biraz eğlence ve çok kalp” yazdı.
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'Aşk Taktikleri' filminden kareler yayınlandı
28 Temmuz 2021 Çarşamba - 11:01 | Son Güncelleme : 28 07 2021 - 11:01
Demet Özdemir, başrolünü Şükrü Özyıldız ile paylaştığı “Aşk Taktikleri” filminden kareleri sosyal medyada yayınladı.
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