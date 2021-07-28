'Aşk Taktikleri' filminden kareler yayınlandı

Demet Özdemir, başrolünü Şükrü Özyıldız ile paylaştığı “Aşk Taktikleri” filminden kareleri sosyal medyada yayınladı.

Lanistar Media yapımcılığında çekilen filmin yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak oturuyor. Çekimleri eğlenceli geçen yapımdan fotoğraflar paylaşan Demet Özdemir, o karelerin altına “O zaman biraz taktik, biraz eğlence ve çok kalp” yazdı.