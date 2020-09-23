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"5-6 gün boyunca makarna yedik"

"5-6 gün boyunca makarna yedik" Sanatçı Hilal Özdemir, Star TV ekranlarında yayınlanan 'Demet ve Alişan ile Sabah Sabah' programına konuk oldu.
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