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    YaşamYük gemisindeki 258 kilo kokaine 1 tutuklama
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    Yük gemisindeki 258 kilo kokaine 1 tutuklama

    Mersin'de, uyuşturucu madde taşındığı tespit edilen yük gemisindeki konteynerde, muz kolilerine saklanan 258 kilogram kokain ele geçirilmesi olayıyla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 1'i tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    19.04.2022 - 15:12 | | DHA
    Yük gemisindeki 258 kilo kokaine 1 tutuklama

    İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde kaçakçılığını önlemek amacıyla yürüttüğü çalışma kapsamında, Ekvador'dan temin edilen uyuşturucu maddenin deniz yoluyla Mersin’e getirilerek, yurt içinde satılmak üzere sevk edileceğinin tespit edilmesi üzerine çalışma başlattı. Bu kapsamda uyuşturucu maddeyi bulmak için soruşturmasını derinleştiren jandarma ekipleri, yük gemisini takibe aldı. Geminin yurda giriş yaparak taşıdığı konteynerleri antrepo alanına indirmesi üzerine başsavcılık koordinesinde 16 Nisan'da operasyon yapıldı. Konteynerdeki aramada, muz kolileri içine gizlenen 258 kilogram kokain ele geçirildi. Kokaine el koyan ekipler, konteynerin bağlı bulunduğu firma yetkilisi 4 kişi hakkında soruşturma başlattı. Gözaltına alınan 4 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 1'i tutuklandı, 3 'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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