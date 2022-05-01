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    YaşamYolcu treni hemzemin geçitte traktöre çarptı, sürücü öldü
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    Yolcu treni hemzemin geçitte traktöre çarptı, sürücü öldü

    İzmir'in Ödemiş ilçesinde kontrolsüz hemzemin geçitte yolcu treninin çarptığı traktördeki Hasan Hüseyin Arıcı (67), hayatını kaybetti.

    01.05.2022 - 15:55 |
    Yolcu treni hemzemin geçitte traktöre çarptı, sürücü öldü

    Kaza, saat 12.00 sıralarında Üçeylül Mahallesi'ndeki kontrolsüz hemzemin geçitte meydana geldi. Ödemiş-İzmir seferini yapan yolcu treni, kontrolsüz hemzemin geçitte traktöre çarptı. Çarpmanın şiddetiyle traktör sürücüsü Hasan Hüseyin Arıcı, yola savruldu.

    Yolcu treni hemzemin geçitte traktöre çarptı, sürücü öldü

    İhbarla gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Arıcı, kurtarılamadı. Olay yerine gelen Arıcı'nın yakınları sinir krizi geçirirken, cenaze Ödemiş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Trendeki yolcular da tahliye edilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

    Yolcu treni hemzemin geçitte traktöre çarptı, sürücü öldü

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